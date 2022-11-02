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南投「神秘棋盤」透天厝引熱議 屋主解密揭背後涵義

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投中寮內城村有棟4樓半透天厝，其外觀牆面為巨大「象棋棋盤」，棋盤上的待解棋局引發熱議。記者賴香珊／攝影
南投中寮內城村有棟4樓半透天厝，其外觀牆面為巨大「象棋棋盤」，棋盤上的待解棋局引發熱議。記者賴香珊／攝影

南投中寮內城村有棟4樓半透天厝，其外觀牆面為巨大「象棋棋盤」，相當醒目，更因棋盤上的戰局仍在對弈中，許多人都在猜屋主用意，引發熱議；經了解，屋主是將「橘中秘」象棋棋譜的經典局勢搬上牆面，是和局，也象徵家和萬事興。

而這個待解的巨大棋局上，楚河漢界，可紅棋的地盤僅剩「帥」，黑棋地盤雖還有一「車」、一「將」與雙「士」，可紅棋的「車」、「馬」已過界，就在黑棋軍面前虎視眈眈，吸引在地居民駐足解棋，也被路過民眾拍下PO上網，引發熱議。

有人認為紅棋會贏，因黑棋已不能動，紅棋還能走；但也有人覺得黑棋贏，因紅棋已無「仕」、「相」，黑「士」有機會吃掉「車」跟「馬」；也有網友開玩笑說，屋主應該是要表達「我帥死了」、「就只剩帥」、「無炮可打」等，都在猜屋主用意。

經了解，打造巨大棋盤的潘姓屋主愛下棋，因此參考「橘中秘」象棋棋譜，以馬賽克磁磚拼貼手法，將其中一局經典局勢搬上牆面；至於棋局結果，屋主也解密，是和局，也象徵棋盤爭鬥，戰來戰去總歸要和好，也像親友間相處要家和萬事興。

透天厝

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