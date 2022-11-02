台中大里大明路141巷打通後消失？ 區公所：道路整編關係

台中市議員林德宇反映，大里區大明路141巷與東明路166巷打通後，前者巷道路牌竟然消失了，造成民眾不便。市議員候選人張芬郁亦反映，大里草湖地區公園街的路牌竟是指向住戶，都希望市府相關單位注意。

大里區公所農業及建設課長何子昇說，大明路141巷與東明路166巷打通後，即進行道路整編。案經與里長、戶政人員會勘，並向當地居民說明，請大明路141巷住戶前往戶政事務所變更戶籍地址。對於仍有居民不明瞭，區公所將派員多加宣導。

至於指向錯誤的公園街路牌，是因年久螺絲鬆動造成，已經修復並指向正確。