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台中大里大明路141巷打通後消失？ 區公所：道路整編關係

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員林德宇反映，大里區大明路141巷與東明路166巷打通後，前者巷道路牌竟然消失了。圖／林德宇提供
台中市議員林德宇反映，大里區大明路141巷與東明路166巷打通後，前者巷道路牌竟然消失了。圖／林德宇提供

台中市議員林德宇反映，大里區大明路141巷與東明路166巷打通後，前者巷道路牌竟然消失了，造成民眾不便。市議員候選人張芬郁亦反映，大里草湖地區公園街的路牌竟是指向住戶，都希望市府相關單位注意。

大里區公所農業及建設課長何子昇說，大明路141巷與東明路166巷打通後，即進行道路整編。案經與里長、戶政人員會勘，並向當地居民說明，請大明路141巷住戶前往戶政事務所變更戶籍地址。對於仍有居民不明瞭，區公所將派員多加宣導。

至於指向錯誤的公園街路牌，是因年久螺絲鬆動造成，已經修復並指向正確。

林德宇說，大明路141巷與東明路166巷為台中市計畫道路範圍，早年因銜接處未辦理徵收打通，編訂成兩條巷弄，市府今年將該處巷弄開闢連通完成，但居民紛投訴，指市府完成巷道開闢後，擅將原大明路141巷路牌移除，改掛上東明路166巷路牌，造成巷內狀元及第社區大樓內近300戶住戶許多信件、宅配經常無法順利寄達，友人拜訪也找不到路，造成生活諸多不便。

台中市議員候選人張芬郁反映，大里草湖地區公園街路牌竟是指向住戶。區公所說是螺絲鬆動造成，已經修復。圖／張芬郁提供
台中市議員候選人張芬郁反映，大里草湖地區公園街路牌竟是指向住戶。區公所說是螺絲鬆動造成，已經修復。圖／張芬郁提供

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