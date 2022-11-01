十年前超轟動燈會「迪士尼遊行」恐怖人擠人 彰化人餘悸猶存

南韓梨泰院發生大規模踩踏事件，造成156人死亡，事實上國內經常舉辦如燈會、跨年晚會等活動，也極易發生意外，彰化就有媒體和民眾在十年前的龍年燈會中擠在看迪士尼踩街人群中，感受到「差點被擠死的恐怖感」，消防專家周中祺說，辦大型活動對人流的管制非常重要，也一定得事先規劃好醫療後送路徑保持暢通，否則的確可能會發生憾事。

「驚魂未定，看迪士尼的人潮嚇死人，沒被人擠死算運氣好」一位彰化縣民回顧2012年參加鹿港的龍年台灣燈會活動重頭戲迪士尼遊行踩街，當時很轟動，鹿港市中心中山路二旁擠滿看踩街的人群，由於源源不絕的人潮湧入，眼看大家已經擠到動彈不得，想退出也無法走出去，心裡一度想著「人再繼續擠進來，不會被擠死吧？」，回想起十年前的那天，仍餘悸猶存。

當時有媒體火冒三丈想打電話給縣府官員，要求快管制人流，否則難保會「出人命」，尤其現場還有家長帶著兒童，非常危險，但因為整條街擠進百萬人潮，連手機收訊都當掉，一度無法通訊，幸好當天只有零星民眾被擠到身體不適、也傳出有人昏倒，幸無重大意外發生。

大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺說，辦大型活動，尤其像燈會、封街等活動最重要的是做好人流管控，英國學者研究認為每平方公尺只要超過6人，就是達高峰風險值，但他認為，那是在平地街道6人的密度是「有點擠」，導致手可能無法協助身體的支撐平衡，一旦推擠，極可能跌倒發生踩踏事件，但若是在梨泰院那樣有坡度及階梯地形下，密度應該只能容許4人，才符合安全值。

周中祺說，所以在辦大型活動前一定要事先做好場地可接受的容留人數調查，再規劃緩衝空間、醫療站設置地點、急救後送路徑一定要保持暢通，嚴格管控人流數，有些主辦單位可能是新創或小型企業，不論經驗或人力均不足，事先都得和消防、警方、社區志工等充份溝通動員，才能達到最好的管制和風險控管，他也查詢相關資料發現，梨泰院在幾年前類似活動是有做出入人流管控，今年沒做好情況下，就發生這麼可怕的意外。