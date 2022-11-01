中友百貨彰化店招商說明會 5百人參加擠滿會場

台中市中友百貨今舉辦彰化店招商說明會，說明未來的賣場規畫。說明會兩梯次，各250人，會場坐的滿滿，顯示有意進駐的商家很多。店總經理劉嘉誠除了表示歡迎，也說大家出席踴躍超乎預期，就像彰化民眾期待中友進駐，也超乎想像，對彰化店未來的發展深具信心。

中友今也公布委託「台灣趨勢研究」團隊進行彰化地區消費行為研究調查，表示回收了6733份的有效問券，其中高達97.6%的受訪者表示期待中友彰化店開幕並有意願入店消費，未來最有意願消費的品項則是餐飲、國際精品/名品、化妝保養品、服飾配件、電影院等。

調查說，有13%的受訪者在百貨公司年消費達10萬元以上，再細分下來，每個月10萬以上休閒娛樂購物預算族群中，有20.9%的消費者在百貨公司年消費額高達到50萬元，在在顯示彰化地區雄厚消費潛力，以中友百貨經營主顧客的寵粉模式，相信彰化店未來精彩可期。

中友人員說，中友百貨彰化店BOT案4月20日與彰化縣市政府簽約，預計2025年開幕營業，屆時將是彰化第一家大型百貨公司。占地2150坪，地下2層、地上14層，總營業面積含停車場有3萬坪，是彰化最大商業基地空間。規畫機車停車位1500席、汽車停車位1000席，擁有獨立出入口，導入智慧停車系統，每層停車場皆能直通百貨賣場、影城，兼顧安全與便利性。

百貨賣場以購物、娛樂、美食、體驗為四大經營主軸，目前規劃招募230至250家專櫃，並引進大型影城；設有挑高多功能展演廳，未來將舉辦各類熱門話題展演活動，讓當地消費者體驗美好購物經驗。