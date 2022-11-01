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台中大里東榮立體停車場啟用 盧秀燕：有人以為是美術館
台中市大里區東榮立體停車場，今天啟用。市長盧秀燕宣布，即日起至12月31日試營運期間，免收停車費。
盧秀燕在啟用典禮上說，近來很多用路人行經大里區東榮路、新光路口時，紛紛被一棟洋溢青春朝氣的藍白色建築吸引目光，好奇是新開張的大飯店，還是造型獨特的美術館，答案揭曉，這是一座立體停車場。網路上有許多交通迷說此座立體停車場的建築很漂亮、廁所很乾淨，想住進來，她笑稱，「雖然很美，但市民不要真的搬來住。」
她說，大里區人口數已達21萬多，隨著大里國民暨兒童運動中心的興建，草湖地區聯外道路等建設持續完善，加上經濟部台中軟體園區帶動就業機會，工商業繁榮，人潮帶來車潮，此次興建的東榮立體停車場鄰近中興商圈、大里公園、學校，不但提供居民停車空間，也可有效改善車輛停放問題。此外，市府也在大里益民國小、成功國中、立新國中，成功結合學校活動中心及地下停車場，創造更多的停車空間。
盧秀燕說，停車場原本打算只蓋3層，但地方議員不斷反映，認為只蓋3層太可惜，也不敷使用，因此改為地上5層，可提供汽車295位、機車104位的停車格。
交通局長葉昭甫說，東榮立體停車場外牆格柵為導風設計，經過模擬試驗，各層樓西北側進入室內的風速增加為原本1.5至2倍，增加降溫也加強停車場內廢氣排除效率，具智慧化、現代化、綠能環保特色的立體停車場，將成為大里新地標。
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