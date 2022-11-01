他說台中空氣好「是習近平功勞」 盧秀燕巧妙回應

台中市空氣變好是誰的功勞？台中市長盧秀燕今參加台中商業會舉辦的商人節表揚大會時，理事長謝豐享致詞時竟說「不是誰的功勞，習近平的功勞最大」要感謝習近平，原因則是習把中國的經濟搞壞，大部分的工廠遷走了。盧秀燕會後受訪時巧妙答覆，這是大家的功勞，甚至要感謝中火。

謝豐享先是問在座商界人士說，大家有沒有感覺最近空氣變好。有人在台下說「有」，他接著問「中火有關起來嗎！」並自答說沒有，「還是火力全開」。他說，看起來空氣糟，中火不是最大的責任。

他又問，現在空氣好應該感謝誰？他說，他知道大家都會說要感謝盧秀燕市長，但他個人觀察，應 該要感謝習近平。因為習近平把中國的經濟搞壞了，大部分的工廠都遷走了，所以汙染就減少；中國來的空氣汙染源是台灣空氣糟占最大的比例（原因），所以大家最近看到空氣好，不是誰的功勞，習近平的功勞最大。

會後有記者以此詢問盧秀燕的看法，盧秀燕說，這是大家的功勞，譬如節能減碳，包括連中火都要感謝。因為她上任之前，中火每年要燒1千5百萬公噸的煤，但這幾年在地方政府的要求下，一年減少3百萬公噸，只燒1千2百萬公噸的煤；每年少燒3百萬公噸，1天少燒1萬公噸，空氣當然好，所以連中火也有功勞。

她說，另外，還有市民大家共同的配合，譬如電動汽車，她上任前全台中市只有3、4萬輛，但現在已到7、8萬輛，是1倍以上。雖然換汽車政府有補助，台中市是六都最多，但是市民也要花費，所以要感謝市民朋友。

另也還包括很多人騎youbike、搭大眾運輸工具等，也是市民的功勞。而工商界汰換鍋爐、製造過程中怎麼符合環保規定等也很幫忙。她說，所以，台中市今年有史以來達到政府空汙標準，也是中南部縣市唯一達標的，這是所有市民的功勞。