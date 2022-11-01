東海大學路思義教堂一甲子 今起首度閉館1年修復

東海大學路思義教堂為國定古蹟，1963年完工至今已有59年歷史，但因教堂老舊，出現漏水、鐵窗鏽蝕、外牆破損等問題，今年4月校方向立委張廖萬堅、立法院副院長蔡其昌陳情，成功向文化部文資局爭取3230萬元修復經費，今舉行開工典禮，將閉館整修1年，預計明年完工迎接60周年，讓路思義教堂風華再現。

路思義教堂是美國「時代雜誌」、「生活」雜誌創辦人亨利‧路思義，為了宣揚福音並紀念其父親亨利‧溫特斯‧路思義宣教士，一身投入基督大學教育所捐款興建，1963年11月2日完工至今，已滿59年；2019年升格為國定古蹟，成為台灣二次大戰後，第一棟被指定為國定古蹟的現代主義建築。

文化部文資局長陳濟民表示，路思義教堂具備東海精神指標的在地性與國際性，建造過程同時擁有藝術性與技術性，在國定古蹟中有其獨特性與唯一性，建物使用久了總是需要修繕。蔡其昌副院長與張廖萬堅委員半年前召集文化部開會，為路思義教堂爭取修繕經費補助，文化部資產局也全力協助，7月即核定補助，讓路思義教堂風華再現。

東海大學校長張國恩說，路思義教堂首度閉館整修，是東海創校67年來的大事，路思義教堂能順利啟動修復工程，要感謝文化部文資局支持，更感謝校友蔡其昌副院長、張廖萬堅委員的協助，積極爭取修復工程整修經費，期待一年後教堂風華再現，以嶄新面貌與大家見面。

立法院副院長蔡其昌說，路思義教堂已有59年的歷史，不僅是文化景觀，更是東海人的共同記憶，國定古蹟的修繕是很大的工程，感謝文化部在經費上協助。