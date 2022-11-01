東海大學路思義教堂一甲子 今起首度閉館1年修復
東海大學路思義教堂為國定古蹟，1963年完工至今已有59年歷史，但因教堂老舊，出現漏水、鐵窗鏽蝕、外牆破損等問題，今年4月校方向立委張廖萬堅、立法院副院長蔡其昌陳情，成功向文化部文資局爭取3230萬元修復經費，今舉行開工典禮，將閉館整修1年，預計明年完工迎接60周年，讓路思義教堂風華再現。
路思義教堂是美國「時代雜誌」、「生活」雜誌創辦人亨利‧路思義，為了宣揚福音並紀念其父親亨利‧溫特斯‧路思義宣教士，一身投入基督大學教育所捐款興建，1963年11月2日完工至今，已滿59年；2019年升格為國定古蹟，成為台灣二次大戰後，第一棟被指定為國定古蹟的現代主義建築。
文化部文資局長陳濟民表示，路思義教堂具備東海精神指標的在地性與國際性，建造過程同時擁有藝術性與技術性，在國定古蹟中有其獨特性與唯一性，建物使用久了總是需要修繕。蔡其昌副院長與張廖萬堅委員半年前召集文化部開會，為路思義教堂爭取修繕經費補助，文化部資產局也全力協助，7月即核定補助，讓路思義教堂風華再現。
東海大學校長張國恩說，路思義教堂首度閉館整修，是東海創校67年來的大事，路思義教堂能順利啟動修復工程，要感謝文化部文資局支持，更感謝校友蔡其昌副院長、張廖萬堅委員的協助，積極爭取修復工程整修經費，期待一年後教堂風華再現，以嶄新面貌與大家見面。
立法院副院長蔡其昌說，路思義教堂已有59年的歷史，不僅是文化景觀，更是東海人的共同記憶，國定古蹟的修繕是很大的工程，感謝文化部在經費上協助。
立委張廖萬堅表示，路思義教堂除了是東海人的回憶，也是代表台中的建築，更是台灣少數「現代主義風格」的建築能夠列入國定古蹟，因此這次教堂即將關閉修繕，無論是在台中、台灣，甚至是世界都是一件大事。教堂老舊50多年來只能做局部修補，只有全館整修才能根除，因此他與蔡其昌副院長向文化部文資局申請歷史與文化資產維護發展計畫補助費，成功爭取3230萬，校方自籌170萬元，共3400萬元修復。
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