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租金漲一倍 彰化大仲馬之宴宣布將歇業：無力負擔

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化知名火鍋店大仲馬之宴今天突然宣布將在明年1月底歇業，消息一出讓在地人震驚。記者林敬家／攝影
彰化知名火鍋店大仲馬之宴今天突然宣布將在明年1月底歇業，消息一出讓在地人震驚。記者林敬家／攝影

彰化知名火鍋店大仲馬之宴今天突然宣布將在明年1月底歇業，消息一出讓在地人震驚，推測又一家餐廳因為疫情撐不下去，不過，業者指出，最主要原因為租金調漲，漲了一倍實在無法負擔，未來不排除再以其他型態開新店。

彰化過去連鎖餐廳不算多，許多在地發跡的店家做出口碑，成為縣民聚會的熱門地點，是在地人共同的回憶，不過受到這兩年疫情衝擊，像是烤狀猿日式燒肉原是彰化市金馬路長青店家，營業12年，因疫情虧損，來客數銳減，撐不過疫情趨緩，今年6月選擇歇業。

大仲馬之宴發文指出，2010年創立大仲馬之宴，經歷半年時間從整理雜草叢生的空地開始，像拼模型花了大把心血才有這家店，歷經12年，因租金調漲協議無果實在無力負擔，預計營業至2023年1月31日止，「提早與各位通知，一起過完最後一個冬季」。

大仲馬之宴業者也說，租金從10萬漲到20萬，且一年一約真的很無奈，未來可能會改變模式，以簡餐店經營，並另尋地點服務顧客。

疫情 彰化

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