南投人倫牛樟母樹林終開花結實 林管處將辦理採種育苗

牛樟是台灣珍貴的原生樹種，在木材市場、景觀園藝市場，都是民眾所喜愛的樹種；但因目前牛樟面臨種子結實量太低的育種困境，仍以扦插繁殖居多，南投林管處表示，所屬人倫林道地區牛樟母樹林，近來部分母樹已結實，所培育的實生苗木除供造林所需外，如果數量足夠可提供予景觀園藝市場之用，以推廣利用優良的台灣原生樹木。

南投林管處指出，牛樟（Cinnamomum kanehirae）為台灣特有種，天然生分布於海拔200至2000公尺山區，因其材質優良具有芳香味，一直是重要的建築、雕刻等用材，也是森林法明定的貴重木之一；但牛樟野外族群大部分都呈現群聚狀，而其所處的森林也導致大粒種子的傳播困難，種子容易掉落在其母樹附近，造成其族群之近親繁殖機會必然大增，而同質結合過多的現象，也代表各族群間彼此的基因交流困難。

處長李政賢表示，人倫牛樟母樹林位於南投縣信義鄉人倫林道18公里處人倫苗圃旁，海拔約1500公尺，建造於2008年，現有841株母樹；是得天獨厚的生長環境，歷經十餘年的撫育管理，今年2月中下旬經觀察發現，牛樟母樹林內的部分母樹已開出花苞，隨即進行物候監測，6、7月果實逐漸生長，為避免動物危害已及後續採種作業順利，於8月中旬辦理果實套袋，待果實成熟轉成黑紫色後，即可辦理採種作業。

李政賢說，人倫牛樟母樹林終於有部分母樹開花結實，為培育優良苗木以供林業經營之用，辦理母樹採種、播種育苗，期待能培育出優良母樹的下一代，所培育的實生苗木除供造林所需外，如果數量足夠可提供予景觀園藝市場之用，未來能夠生生不息生長於台灣的森林中。