聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑪利亞青年走讀台中舊城 推出「快樂襪」聖誕節禮盒

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
瑪利亞基金會今天推出「舊城心故事の老派約會快樂襪」聖誕節年節主題禮盒。記者趙容萱／攝影
瑪利亞基金會今天推出「舊城心故事の老派約會快樂襪」聖誕節年節主題禮盒。記者趙容萱／攝影

瑪利亞基金會今天推出「舊城心故事の老派約會快樂襪」聖誕節年節主題禮盒，瑪利亞青年花半年在台中舊城區走讀，創作出六款的襪子，並附上走讀手冊，目標募集一萬盒、500萬元支持今年耶誕節開幕的舊城實體店營運，並邀台中市文化局前局長葉樹姍代言。

由小兒科醫師莊宏達創辦的瑪利亞基金會34年來照顧無數重度身障兒，並致力身心障礙者復健、教育及庇護就業服務。今年3月瑪利亞第一期極重多障服務大樓落成啟用後，啟動第二期中高齡生活照顧大樓興建。

葉樹姍說，她是因為前主播沈春華代言拍攝瑪利亞第一期極重多障服務大樓募款公益廣告參訪，看到瑪利亞非常細心為孩子設計很多的輔具很感動，後莊宏達出書，邀其至她的廣播節目受訪，由於她在文化局長任內推廣舊城區的歷史建築，她很榮幸獲邀代言。

瑪利亞基金會公共事務室主任陳麗娟說，瑪利亞青年去年靠畫作所織成襪子推出「快樂襪」品牌，受ESG企業支持，以集資在台中舊城成立實體店預計耶誕節營業，今天推出聖誕節禮盒，支持舊城新門市營運，收入也可做公益，支持興建二期大樓，讓瑪利亞青年快樂投身公益；活動可搜尋「瑪利亞.快樂襪」。

畫畫班藝術指導老師林明秀分享，瑪利亞青年有了半年的走讀、學習，現在可以介紹吃冰淇淋要去哪裡買、哪裡的太陽餅很好吃，還會推薦人家去中央書局坐著喝茶看書。瑪利亞青年在創作過程，最大進步是自信心大增，從原本的害羞，到現在大方介紹是自己的創作，且在畫畫的表現力上非常豐富，且藝術治療對他們情緒穩定、思考表達能力幫助很大，加上善的循環，非常有意義。

瑪利亞基金會今天推出「舊城心故事の老派約會快樂襪」聖誕節年節主題禮盒。記者趙容萱／攝影
瑪利亞基金會今天推出「舊城心故事の老派約會快樂襪」聖誕節年節主題禮盒。記者趙容萱／攝影
瑪利亞基金會今天推出「舊城心故事の老派約會快樂襪」聖誕節年節主題禮盒。記者趙容萱／攝影
瑪利亞基金會今天推出「舊城心故事の老派約會快樂襪」聖誕節年節主題禮盒。記者趙容萱／攝影
瑪利亞基金會今天推出「舊城心故事の老派約會快樂襪」聖誕節年節主題禮盒。記者趙容萱／攝影
瑪利亞基金會今天推出「舊城心故事の老派約會快樂襪」聖誕節年節主題禮盒。記者趙容萱／攝影

青年 文化局 聖誕節

延伸閱讀

榮民榮眷基金會發布榮民形象影片 他們「不只是北北」

【書香遠傳】高雄市立圖書館河堤分館：多樣走讀活動建立家鄉連結

台中10棟大樓自來水噁爆 水公司：建案多又居水管末端

【書香遠傳】用走讀串聯家鄉土地！袁庭堯：一步一驚喜 閱盡家鄉事

相關新聞

他說台中空氣好「是習近平功勞」 盧秀燕巧妙回應

台中市空氣變好是誰的功勞？台中市長盧秀燕今參加台中商業會舉辦的商人節表揚大會時，理事長謝豐享致詞時竟說「不是誰的功勞，習...

十年前超轟動燈會「迪士尼遊行」恐怖人擠人 彰化人餘悸猶存

南韓梨泰院發生大規模踩踏事件，造成156人死亡，事實上國內經常舉辦如燈會、跨年晚會等活動，也極易發生意外，彰化就有媒體和...

中友百貨彰化店招商說明會 5百人參加擠滿會場

台中市中友百貨今舉辦彰化店招商說明會，說明未來的賣場規畫。說明會兩梯次，各250人，會場坐的滿滿，顯示有意進駐的商家很多...

台中大里東榮立體停車場啟用 盧秀燕：有人以為是美術館

台中市大里區東榮立體停車場，今天啟用。市長盧秀燕宣布，即日起至12月31日試營運期間，免收停車費。

中捷藍線路線爭議 藍營掀圖卡戰、蔡其昌批盧秀燕應道歉

新北市、台中市藍營議員候選人在臉書上發起拒投新北市長候選人林佳龍，指控當年最先更改中捷藍線路線的是林佳龍，盧秀燕只是「改...

東海大學路思義教堂一甲子 今起首度閉館1年修復

東海大學路思義教堂為國定古蹟，1963年完工至今已有59年歷史，但因教堂老舊，出現漏水、鐵窗鏽蝕、外牆破損等問題，今年4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。