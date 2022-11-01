瑪利亞青年走讀台中舊城 推出「快樂襪」聖誕節禮盒

瑪利亞基金會今天推出「舊城心故事の老派約會快樂襪」聖誕節年節主題禮盒，瑪利亞青年花半年在台中舊城區走讀，創作出六款的襪子，並附上走讀手冊，目標募集一萬盒、500萬元支持今年耶誕節開幕的舊城實體店營運，並邀台中市文化局前局長葉樹姍代言。

由小兒科醫師莊宏達創辦的瑪利亞基金會34年來照顧無數重度身障兒，並致力身心障礙者復健、教育及庇護就業服務。今年3月瑪利亞第一期極重多障服務大樓落成啟用後，啟動第二期中高齡生活照顧大樓興建。

葉樹姍說，她是因為前主播沈春華代言拍攝瑪利亞第一期極重多障服務大樓募款公益廣告參訪，看到瑪利亞非常細心為孩子設計很多的輔具很感動，後莊宏達出書，邀其至她的廣播節目受訪，由於她在文化局長任內推廣舊城區的歷史建築，她很榮幸獲邀代言。

瑪利亞基金會公共事務室主任陳麗娟說，瑪利亞青年去年靠畫作所織成襪子推出「快樂襪」品牌，受ESG企業支持，以集資在台中舊城成立實體店預計耶誕節營業，今天推出聖誕節禮盒，支持舊城新門市營運，收入也可做公益，支持興建二期大樓，讓瑪利亞青年快樂投身公益；活動可搜尋「瑪利亞.快樂襪」。

畫畫班藝術指導老師林明秀分享，瑪利亞青年有了半年的走讀、學習，現在可以介紹吃冰淇淋要去哪裡買、哪裡的太陽餅很好吃，還會推薦人家去中央書局坐著喝茶看書。瑪利亞青年在創作過程，最大進步是自信心大增，從原本的害羞，到現在大方介紹是自己的創作，且在畫畫的表現力上非常豐富，且藝術治療對他們情緒穩定、思考表達能力幫助很大，加上善的循環，非常有意義。