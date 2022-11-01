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RSV、新冠、流感疾病來襲 彰化老人流感接種率達5成
公費流感疫苗第二階段今開打，針對50歲歲以上無慢性病的成人接種，彰化縣線上預約人數約6、7百人，並沒有特別多，彰化縣府衛生局長葉彥伯說，新冠肺炎確診數量這一波逐漸趨緩，接下來隨著氣溫下降，流感疫情可能會相對增加，建議長輩與有慢性病的民眾盡快接種疫苗。
葉彥伯說，彰化第一階段老人公費流感接種率為48%，預計可達5成，比前兩年新冠費疫情爆發時達55%相比，算是回到疫情前的接種狀態，至於新冠肺炎疫苗預約並不算多，縣內老人接種第四劑約5成，每劑疫苗保護力約6個月，可避免引發重症，建議民眾疫苗間隔不要過長。
因新冠肺炎疫情兩年多來關閉校園、保持社交距離、戴上口罩等措施讓流感與部分呼吸道感染緩解，隨著旅遊及社交活動復甦，除了新冠肺炎與流感威脅，近日網路上被廣泛討論的呼吸道融合病毒(RSV)好發於嬰幼兒，也讓家長不敢大意。
葉彥伯也說，新冠肺炎、流感、RSV都是呼吸道疾病，但現在重症病例仍以新冠肺炎為主，重症少等於流行少，但接下來兩個月，流感感染狀況有待注意，目前的口罩政策仍持續，仍具有保護力，若是輕症感染，目前診所的量能都足以因應，不用太擔心。
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