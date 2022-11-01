中友百貨公布研究調查 97.6％受訪者期待中友彰化店開幕

台中市中友百貨上午說，經委託「台灣趨勢研究」團隊進行彰化地區消費行為研究調查，回收了6733份的有效問券，其中高達97.6%的受訪者表示期待中友彰化店開幕並有意願入店消費，未來最有意願消費的品項則是餐飲、國際精品/名品、化妝保養品、服飾配件、電影院等。

調查說，有13%的受訪者在百貨公司年消費達10萬元以上，再細分下來，每個月10萬以上休閒娛樂購物預算族群中，有20.9%的消費者在百貨公司年消費額高達到50萬元，在在顯示彰化地區雄厚消費潛力，以中友百貨經營主顧客的寵粉模式，相信彰化店未來精彩可期。

中友人員說，中友百貨彰化店下午舉辦招商說明會，針對未來的賣場規劃做詳盡說明。中友百貨彰化店BOT案4月20日與彰化縣市政府簽約，預計2025年開幕營業，屆時將是彰化第一家大型百貨公司。

中友百貨彰化店占地2150坪，地下2層、地上14層，總營業面積含停車場有3萬坪，是彰化最大商業基地空間。規劃機車停車位1500席、汽車停車位1000席，擁有獨立出入口，導入智慧停車系統，每層停車場皆能直通百貨賣場、影城，兼顧安全與便利性。

百貨賣場以購物、娛樂、美食、體驗為四大經營主軸，目前規劃招募230至250家專櫃，並引進大型影城；設有挑高多功能展演廳，未來將舉辦各類熱門話題展演活動，讓當地消費者體驗美好購物經驗。

中友百貨彰化店緊鄰成功公園，未來將打造園道廣場，定期舉辦假日主題市集、主題表演、野餐派對等成為市民休閒廣場。還將設置頂樓空中花園，除了讓一般顧客現場感受外，並規劃VIP Room、現場演奏等，滿足消費者享用美食、休憩等需求，並可眺望彰化景觀。