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台中大里東榮立體停車場下午啟用 即日起至年底免費停車

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中大里區的里長收到東榮立體停車場下午啟用後，免費停車的通知。圖／李天生提供
台中大里區的里長收到東榮立體停車場下午啟用後，免費停車的通知。圖／李天生提供

台中市新建的大里區東榮立體停車場，下午舉行落成啟用，即日起至年底12月31日的試營運期間，為讓民眾先熟悉環境，並不收費。

大里地區市議員李天生今也以新聞稿說，已有地方里長收到通知，證實在試營運期間，提供大里民眾免費停車，將由市長盧秀燕在落成啟用典禮中宣布。

市府說，大里區人口快速成長，原本東榮路、新光路口的平面停車場停車量有限，為提供更便利停車空間，斥資2.85億元改造成東榮立體停車場，融入通風與採光「風光」登場，市長盧秀燕將主持啟用典禮，宣告停車場正式啟用。

市府說，東榮立體停車場由金屬格柵與沖孔金屬板交織打造，洋溢青春朝氣的藍白色建築吸引目光，宛如新開張的大飯店或造型獨特的美術館，預計提供汽車295位、機車104位的停車格。

建築物外牆垂直綠化，格柵導風設計不僅降溫，也加強停車場內廢氣排除效率，未來更將於屋頂裝設太陽能板，成為一座會呼吸的立體停車場。

停車場 建築 盧秀燕

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