武陵農場櫻花季開放訂房 逾2500間房1分鐘完售

中央社／ 台中1日電
武陵農場內櫻花繽紛的美景，吸引許多民眾上山賞櫻，2023年櫻花季訂房1日上午開放，1分鐘隨即全部秒殺。中央社／武陵農場提供
武陵農場內櫻花繽紛的美景，吸引許多民眾上山賞櫻，2023年櫻花季訂房1日上午開放，1分鐘隨即全部秒殺。中央社／武陵農場提供

武陵農場明年2月櫻花季今天上午開放訂房，2500多間房間，開放訂房1分鐘後全部秒殺，打破去年5分鐘完售紀錄，武陵農場副場長胡發韜表示，12月1日露營區開放訂房。

位在台中市和平區的武陵農場，每年櫻花季，農場內繽紛櫻花雨的美景，讓許多爭睹「櫻姿」的遊客，不畏路途遙遠，也要上山賞櫻。武陵農場公告，明年櫻花季疏運管制時程預計自2月7日至2月28日止，共22天。

武陵農場今天上午開放訂房，電話、網路同步進行，胡發韜接受中央社記者訪問指出，今年再增加5台伺服器運作，總共10台伺服器，在明年櫻花季期間，每天116間房，總共2552間房，仍在開放訂房後1分鐘全部秒殺。

胡發韜表示，目前已經訂房成功的客人，要在3天內完成訂房匯款，才算成功訂房，屆時將清查房間，沒訂到客房的遊客，可碰碰運氣，過幾天再打電話詢問是否有人退訂或是空房釋出，而12月1日早上8時起，露營區也開放訂房。

武陵農場 訂房 櫻花季

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