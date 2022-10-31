南彰化東螺溪魚群暴斃 環保局今採檢查出真相

彰化環保局接獲民眾檢舉，東螺溪魚群出現暴斃，稽查員今天下午到東螺溪採水體，當場檢出溶氧偏低，研判魚群因缺氧窒息致死。

東螺溪的溪湖橋以南今天上午大量河魚翻白肚，也有小白鷺死亡浮屍河面，民眾懷疑工廠利用雨天偷排汙水，向環保局檢舉。環保局稽查員下午除了到被檢舉地點查看，也往南沿著溪流到義和水閘門、鹿島橋（埤頭鄉）、興農橋（田尾鄉）、中溪橋（田尾、埤頭鄉）、三溪橋（北斗、田尾、埤頭三鄉鎮），都看見死亡魚群。

環保局水質保護科長楊欣怡說，民眾檢舉的東螺溪死魚地點，周邊沒汙染性的工廠，水體沒工業汙水和畜牧廢水，魚群死亡樣態也跟吸入工業汙水的不一樣，稽查員當場檢測水溫約攝氏25度，溶氧量1.9，明顯低於標準值7.56，因此研判東螺溪溶氧量偏低，魚兒呼吸不到足夠氧氣，窒息致死。