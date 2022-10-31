昔日鄰避台中肉品市場 轉型豬事圓滿公園今一期啟用

台中市政府推動肉品市場轉型，變身「豬事圓滿公園」，今舉行第一期工程完工啟用。市長盧秀燕主持啟用典禮說，市府將「鄰避」屠宰場轉型為「鄰聚」美樂地公園，處處有驚喜。

盧秀燕說，過去40年來，台中市肉品市場一天屠宰1200頭豬，對台中有貢獻，但噪音與臭味問題長期影響周邊住戶生活品質，居民盼拆遷已久，市府團隊拆除肉品市場老舊建築物，用地一分為三，規劃成「綜合商場」「社會住宅」及「主題性公園」。

盧秀燕指出，豬事圓滿公園取名呼應肉品市場歷史，入口處設置「諸事順利‧圓圓滿滿」意象，以圓滿、幸運草、種子及無限符號等元素，象徵諸事大吉。

建設局長陳大田說，豬事圓滿公園分期、分區闢建，以嘉年華繽紛花園為主軸，營造活潑歡樂氛圍，保留公園既有老樹，打造生態永續場域；第一期以建置入口空間、區內步道、活動廣場、活動草坪為主，並設置「諸事順利‧圓圓滿滿」、「其樂融融」及「七福星」等主題意象設施，今年9月完工。

陳大田說，公園東側的東成二街道路開闢斥資總經費2100萬元(含用地費650萬元)，9月同步完成，周邊交通更便利；鄰近公園的興進園道(進化路至南京東路二段)延續豐原心鎖橋周邊及梅川園道2處「花之道」，以自然花園為概念，園道花之道投入總經費1027萬元，7月完工。