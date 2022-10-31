攜幼女開箱兒運中心 中市議員黃健豪：小家庭需要室內開放空間

台中市北屯東峰兒童運動中心，本月28日起至下個月3日試營運，市議員黃健豪今天帶剛滿周歲的女兒前往體驗，初步感覺十分滿意，也相信啟用後會大受歡迎，希望館方試營運期間能多方收集使用者的意見，開幕後能成為北屯幼童們的運動樂園。

運動局長李昱叡說，東峰兒童運動中心是台中市第二座兒童運動中心，第一座在沙鹿，下個月還有西屯的兒童運動中心要啟用，這是市長盧秀燕本屆的參選政見之一，正逐步落實中。

黃健豪說，東峰兒童運動中心由北屯東峰市場改建而成，他作為催生者，很高興看到營運團隊安排豐富的課程，包含適合幼兒的樂樂籃球、樂樂足球、滑步車教學、兒童攀岩，還有體適能、律動舞蹈課程等。另外，課表上也有未安排課程的「開放時段」，讓小朋友可以自由探索館內的設施及各項教具。

他說，詢問過營運團隊，各項課程的規畫除了有專業教練之外，也會視課程的難易度，依年齡分組或混齡上課，目的是激發兒童對各項運動的興趣而非培養競技選手，因此適合各種年齡層的兒童報名參加活動。

黃健豪認為，現在的小家庭很需要這種室內的開放空間，因為多數年輕家庭都住在社區大樓，家裡沒有這麼寬闊又安全的場所可以讓小孩子奔跑攀爬，去公園有時候又會受限於氣候環境因素，相信兒童運動中心啟用之後，一定會大受歡迎。