快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攜幼女開箱兒運中心 中市議員黃健豪：小家庭需要室內開放空間

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市北屯東峰兒童運動中心，本月28日起至下個月3日試營運，市議員黃健豪今天帶剛滿周歲的女兒前往體驗，初步感覺十分滿意，也相信啟用後會大受歡迎。圖／黃健豪提供
台中市北屯東峰兒童運動中心，本月28日起至下個月3日試營運，市議員黃健豪今天帶剛滿周歲的女兒前往體驗，初步感覺十分滿意，也相信啟用後會大受歡迎。圖／黃健豪提供

台中市北屯東峰兒童運動中心，本月28日起至下個月3日試營運，市議員黃健豪今天帶剛滿周歲的女兒前往體驗，初步感覺十分滿意，也相信啟用後會大受歡迎，希望館方試營運期間能多方收集使用者的意見，開幕後能成為北屯幼童們的運動樂園。

運動局長李昱叡說，東峰兒童運動中心是台中市第二座兒童運動中心，第一座在沙鹿，下個月還有西屯的兒童運動中心要啟用，這是市長盧秀燕本屆的參選政見之一，正逐步落實中。

黃健豪說，東峰兒童運動中心由北屯東峰市場改建而成，他作為催生者，很高興看到營運團隊安排豐富的課程，包含適合幼兒的樂樂籃球、樂樂足球、滑步車教學、兒童攀岩，還有體適能、律動舞蹈課程等。另外，課表上也有未安排課程的「開放時段」，讓小朋友可以自由探索館內的設施及各項教具。

他說，詢問過營運團隊，各項課程的規畫除了有專業教練之外，也會視課程的難易度，依年齡分組或混齡上課，目的是激發兒童對各項運動的興趣而非培養競技選手，因此適合各種年齡層的兒童報名參加活動。

黃健豪認為，現在的小家庭很需要這種室內的開放空間，因為多數年輕家庭都住在社區大樓，家裡沒有這麼寬闊又安全的場所可以讓小孩子奔跑攀爬，去公園有時候又會受限於氣候環境因素，相信兒童運動中心啟用之後，一定會大受歡迎。

東峰兒童運動中心位於北屯區綏遠路二段39號，過去是供東峰菜市場與各局處的檔案室使用，一樓目前仍保留為市場使用，四樓則為鄰里活動中心，中間的樓層則打通挑高，改建為兒動運動中心及北屯目前最大的公托中心。

台中市北屯東峰兒童運動中心，本月28日起至下個月3日試營運，市議員黃健豪今天帶剛滿周歲的女兒前往體驗，初步感覺十分滿意，也相信啟用後會大受歡迎。圖／黃健豪提供
台中市北屯東峰兒童運動中心，本月28日起至下個月3日試營運，市議員黃健豪今天帶剛滿周歲的女兒前往體驗，初步感覺十分滿意，也相信啟用後會大受歡迎。圖／黃健豪提供
台中市北屯東峰兒童運動中心，本月28日起至下個月3日試營運，市議員黃健豪今天帶剛滿周歲的女兒前往體驗，初步感覺十分滿意，也相信啟用後會大受歡迎。圖／黃健豪提供
台中市北屯東峰兒童運動中心，本月28日起至下個月3日試營運，市議員黃健豪今天帶剛滿周歲的女兒前往體驗，初步感覺十分滿意，也相信啟用後會大受歡迎。圖／黃健豪提供

團隊 台中市

延伸閱讀

等了12年！台中「西大墩公園節能減碳館」11月將試營運

足球／移工世界盃台中登場 12國移工、新住民與會

盧秀燕今晚回6屆立委「押地」 北屯鄉親熱情相挺

國民黨：台中違法民調亂竄 中選會坐視不管成「助選會」

相關新聞

南彰化東螺溪魚群暴斃 環保局今採檢查出真相

彰化環保局接獲民眾檢舉，東螺溪魚群出現暴斃，稽查員今天下午到東螺溪採水體，當場檢出溶氧偏低，研判魚群因缺氧窒息致死。

昔日鄰避台中肉品市場 轉型豬事圓滿公園今一期啟用

台中市政府推動肉品市場轉型，變身「豬事圓滿公園」，今舉行第一期工程完工啟用。市長盧秀燕主持啟用典禮說，市府將「鄰避」屠宰...

南韓梨泰院遺憾 盧秀燕要求疫後報復性活動特別注意公安

南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節派對活動，發生大規模推擠意外， 造成至少154死亡，震驚全球。台中市長盧秀燕今主持道安會報...

攜幼女開箱兒運中心 中市議員黃健豪：小家庭需要室內開放空間

台中市北屯東峰兒童運動中心，本月28日起至下個月3日試營運，市議員黃健豪今天帶剛滿周歲的女兒前往體驗，初步感覺十分滿意，...

綠指彰南捷運是世紀騙局 彰縣府：公車與輕軌並行養運量

民進黨彰化縣議會黨團今天指稱「彰南捷運是一場世紀大騙局！」因為根據行政院主計總處資料，彰化縣大眾運輸使用率是全國倒數第四...

南投61線道路魚池通往孔雀園道路可望拓寬 工期18個月

南投縣投61線道路是魚池市區通往孔雀園的主要道路，因司馬按庄番仔田至日月潭孔雀園間道路狹窄彎曲不利通行，拓寬改善案已討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。