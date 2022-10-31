台中松柏漁港自行車道串連苗栗 2023年6月啟用

為串連台中市松柏漁港自行車道與苗栗縣綠光海風自行車道，延續濱海自行車道完整性，台中市政府觀光旅遊局耗資新台幣2000多萬，建設跨橋工程，預計明年6月完工啟用。

台中市松柏漁港自行車道在國民黨台中市議員李榮鴻爭取下，2019年啟用，許多自行車族前來騎車、欣賞海景，但自行車道未能銜接到苗栗縣綠光海風自行車道，為延續大甲濱海自行車道完整性，李榮鴻建議興建跨橋工程。

觀光旅遊局、區公所、李榮鴻服務團隊今天前往現場辦理說明會，觀旅局表示，因有水域阻隔須施作跨橋工程，經費約2000多萬，目前已完成整地及生態檢核作業，工程規劃告白鋼琴、琴動濱海橋、漁網地景平台等3處景點吸引民眾，工程預計明年6月完工啟用。

李榮鴻特助李文傑指出，正值鰻魚季為降低對捕鰻作業干擾，建議調整工期，考量水域生態平衡，建議使用低干擾低衝擊工法，預留漁民整地空間以利捕撈作業。