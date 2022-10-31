等待10多年 台中神圳國中多功能活動中心啟用

台中市神圳國中成立17年，創校後沒有大型室內活動空間，市府興建「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」今天啟用，滿足學校需求，解決公共化教保服務量不足情形。

台中市長盧秀燕今天出席神圳國中多功能活動中心暨非營利幼兒園教室啟用典禮。她表示，神圳國中設校至今一直沒有禮堂，下雨天、酷寒或酷熱天氣，課外活動無法移至室內進行，當地民眾、家長及老師都期盼能興建禮堂，隨著神岡地區人口增多，公托公幼也十分缺乏。

盧秀燕指出，因此，規劃活動中心時也一併規劃公幼4班，1樓作為幼兒園、2樓作為禮堂，總經費新台幣1億1884萬元。

另外，神岡地區過去沒有親子館和公托，現在已完成結構體工程，進度超前，預計明年即可完工，公幼部分包括神圳國中在內，任內已新增5所，未來將持續增加。

教育局長楊振昇表示，為提供神圳國中全校師生更優質的教學環境，並滿足區域家長托育需求，在各界人士共同努力下，該案工程爭取教育部補助經費3089萬2000多元，市府自籌8794萬9000多元辦理，總經費合計約1億1884萬元興建完成。