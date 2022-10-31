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綠營議員批彰南輕軌是騙局 彰縣府：提升整體競爭力

中央社／ 彰化31日電

民進黨彰縣議會黨團開記者會，批評縣府所提彰南輕軌捷運是騙局；黨團總召賴澤民說，彰化大眾運輸使用率低，且彰南捷運興建經費高達300億，呼籲縣長不要再騙選票，債留子孫。

彰化縣長王惠美4年前競選縣長時，曾提出在彰化員林市、溪湖鎮等南彰化鄉鎮興建捷運，不過縣府直到今年10月19日才宣布「彰南輕軌路線」，根據縣府規劃草案，彰南輕軌捷運全長約28公里，行經員林市、埔心鄉、溪湖鎮及二林鎮，平面車站數規劃24站，建設經費約需新台幣300億元，縣府工務處也舉辦4場可行性說明會。

民進黨彰化縣議會今天上午開記者會，批評縣府所提的彰南輕軌捷運是騙局；賴澤民說，根據主計處統計資料指出，彰化縣大眾運輸使用率是4.4%，全國倒數第4，民眾習慣開車或騎機車，公車都快沒人搭了，他要反問捷運有空間嗎？

賴澤民說，台中捷運綠線長度約17公里，營運1年多已虧損10多億元，彰南輕軌捷運長度更長，但彰化縣人口更少，如果真的有輕軌捷運，虧損一定更多。

民進黨彰化縣議員張欣倩指出，彰化輕軌捷運興建完工要花20年，但縣長任期只有4年，呼籲縣長不要再騙選票，輕軌捷運還沒蓋好，王縣長早就拍拍屁股走人。

民進黨彰化縣議員莊陞漢說，民進黨提名的彰化縣長參選人黃秀芳提出的交通政策比較務實，對於輕軌捷運並不反對，但主張先加強彰化縣的公車運輸系統，先把公車做好再來談捷運。

彰縣府發布新聞稿回應指出，推動軌道建設，藉由交通建設帶動產業發展，並利用軌道運輸安全節能及大量快速的特性，朝提供高品質的乘車服務，積極發展軌道大眾運輸，不僅是因應人口老化及淨零排放的交通課題，也可大幅提升彰化縣整體競爭力。

台中捷運 輕軌

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