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南投61線道路魚池通往孔雀園道路可望拓寬 工期18個月

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
投61線道路是魚池市區通往孔雀園的主要道路，中央已核定經費高達3億2853萬元，地主配合意願高。圖／南投縣政府提供
投61線道路是魚池市區通往孔雀園的主要道路，中央已核定經費高達3億2853萬元，地主配合意願高。圖／南投縣政府提供

南投縣投61線道路是魚池市區通往孔雀園的主要道路，因司馬按庄番仔田至日月潭孔雀園間道路狹窄彎曲不利通行，拓寬改善案已討論多年，經縣府及公所努力，去年以分工方式重啟該案，縣長林明溱說，中央已核定經費高達3億2853萬元，縣府除統一發包施作外，公所自籌款也由縣府負責，帶動觀光助益。

林明溱說，自擔任縣長後，地方屢次陳情希望投61線能早日拓寬改善，2年多前縣府即擬訂計畫爭取公路總局生活圈道路經費進行改善，卻因故致經費無著而停擺，都市計畫範圍由公所爭取前瞻建設經費支應，非都市計畫範圍由立委許淑華協助縣府爭取生活圈道路經費支應，地方自籌款部分達6242萬1000元，魚池鄉公所本需負擔929萬1000元，現在全由縣府負擔。

上午道路拓寬改善工程路線地方說明會，涉改善道路路線有關地主及村民都踴躍出席，由工程顧問公司進行簡報，地主們也充分表達意見，涉及大林村公眾利益，大家互動熱絡，由於該案且改善後路況更好走，有利該村發展，地主們對計畫內容都相當認同。

南投縣工務處表示，投61線道路拓寬改善工程預計將就1.5至4.3公里路段進行改善，採公路路線設計規範，設計標準則採六及路丘陵區，混合車道原則規畫雙向雙車道，有效路基全寬達8公尺，局部線形不佳彎度過大路段採截彎取直方式改善，並銜接131線；施工儘量配合地形環境，避開電塔等重要構造物，減少主要RC結構物拆遷、降低土方開挖及填土量，降低對環境破壞。

投61線道路是魚池市區通往孔雀園的主要道路，中央已核定經費高達3億2853萬元，地主配合意願高。圖／南投縣政府提供
投61線道路是魚池市區通往孔雀園的主要道路，中央已核定經費高達3億2853萬元，地主配合意願高。圖／南投縣政府提供
投61線道路是魚池市區通往孔雀園的主要道路，中央已核定經費高達3億2853萬元，地主配合意願高。圖／南投縣政府提供
投61線道路是魚池市區通往孔雀園的主要道路，中央已核定經費高達3億2853萬元，地主配合意願高。圖／南投縣政府提供

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