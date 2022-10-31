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台中松柏漁港自行車道跨橋串聯到苗栗工程 明年6月完工
台中松柏漁港自行車道在市議員李榮鴻爭取下2019年啟用，吸引遊客騎乘欣賞海景，但自行車道未連接至苗栗縣綠光海風自行車道，李榮鴻再爭取串聯跨橋工程，他今天邀中市觀旅局及公所、里辦公處現場辦理說明會，觀旅局表示，串聯跨橋工程已發包，預計明年6月完工啟用。
中市觀光旅遊局表示，該處因有水域阻隔須施設跨橋工程，經費約2200萬元，目前已完成整地及生態檢核作業，工程規劃告白鋼琴、琴動濱海橋、漁網地景平台等三處景點吸引民眾，藉由網美網帥打卡分享讓民眾知道松柏漁港這個美景，工程預計明年6月完工啟用。
福德里長莊金波說，感謝盧秀燕市長及李榮鴻議員為地方爭取建設來推動觀光，鄉親都高興，相信未來會吸引更多的觀光客到此旅遊。
李榮鴻議員表示，為延續大甲濱海自行車道完整性，他積極向盧秀燕市長建議跨橋工程，此次工程完工後，自行車道路網即完善，北連苗栗、南連大安、東連后里，讓自行車族有安全環境導覽地方。
李榮鴻議員特助李文傑說，目前正值鰻魚季為降低對捕鰻作業干擾建議調整工期，另考量水域生態平衡，請使用低干擾低衝擊工法，並預留漁民整地空間以利捕撈作業。
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