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鹿港轉運站BOT案決標 將建10層樓五星級飯店

中央社／ 彰化31日電

彰縣府今天開記者會宣布鹿港轉運站BOT案順利決標完成招商，帝寶工業、星享道酒店組成的團隊，將興建10層樓的五星級飯店，1樓是客運站，另設131間客房、特色餐廳、宴會廳及賣場等。

彰化縣政府上午在縣府一樓大廳舉行記者會，宣布彰化鹿港轉運站BOT案招商成功，出席貴賓包括縣長王惠美、帝寶工業集團總裁許叙銘及星享道酒店董事長劉敏瑛等人。

王惠美致詞時說，鹿港轉運站BOT案已順利決標，鹿港在地子弟帝寶工業集團總裁許叙銘發起與星享道酒店集團等在地企業共同投資，規劃地下1樓為停車場、1樓作為客運轉運站、總計10層樓高的五星級飯店。

王惠美指出，飯店規劃131間客房、特色餐廳、賣場、酒吧和文化市集，提供鹿港地區觀光、住宿及購物餐飲等服務，讓遊客來到鹿港觀光，白天前往鹿港老街等景點遊玩，晚上也有地方可去。

許叙銘說，身為鹿港人，真的是被縣長團隊感動，才願意發起與在地企業一起接下投資鹿港轉運站的重責大任，雖然要獲利比較困難，但他也希望促成鹿港有一間五星級飯店及百貨商場，在地企業要負起企業社會責任，未來將全力促成鹿港轉運站早日完工啟用。

縣府交通處指出，轉運站基地位在鹿港鎮建國路，基地面積將近3000坪將興建地下一樓、地上10樓，結合6席月台的轉運站，1樓作為客運轉運車站，地下1樓為停車場，規劃引進4家客運業者，14條路線進駐；附屬事業大樓則規劃星級旅館131間客房、特色餐廳、游泳池、酒吧等，提供觀光、住宿及購物等服務。

根據縣府資料，鹿港轉運站BOT招商案，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄烏戰爭影響，加上近年嚴重缺工缺料，先前流標3次，縣府調整招商條件，延長廠商經營許可年限為55年後，第4次上網公告終於順利標出，評選出投資廠商。

鹿港 BOT 餐廳

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