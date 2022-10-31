等了12年！台中「西大墩公園節能減碳館」11月將試營運

台中西屯新建「西大墩公園環保節能減碳館」、「兒童國民運動中心」，歷經12年時光終於完工，中市府預定於11月5日至11日試營運；中市議員黃馨慧、運動局長李昱叡及在地6位里長會勘場館設施，在試營運前把關安全。

「西大墩公園環保節能減碳館」、「兒童國民運動中心」場館歷經3位市長，自2010年規劃，經市議員黃馨慧牽線，接洽民間基金會慷慨允諾捐建，工程期間卻發現具珍貴文化意義的「西大墩考古遺址」而停工。

停工期間，市府重新檢討原規劃，改透過建築與景觀設計手法，以「環保」為目標，保存重要歷史遺址並結合教育意義，規劃西屯區首座兒運中心為方向。台中市長盧秀燕上任後積極動工興建，終於在11月初可開放民眾體驗新場館；中市議員黃馨慧、運動局長李昱叡及西墩里長張長瑞、至善里長鄭文昌、西安里長徐文電、福安里長張清和、永安里長張阿淑等6名在地里長一同會勘場館設施，在試營運前把關安全。

黃馨慧表示，數年前考察台北市立圖書館北投分館，該館以綠建築環保聞名，節能減碳已是全球趨勢，因此也希望在台中西屯區、打造一座環保場域供民眾休憩；此想法與民間基金會理念相符、允諾捐款興建。如今西大墩公園環保節能減碳館終於誕生，對於環保減碳具有十分特殊里程碑意義。

運動局長李昱叡指出，該館樓地板面積約為592坪，包含一樓文化遺址展示空間394坪、二樓兒童運動中心160坪，及綠化屋頂38坪，目前均已完工。運動中心包含室內攀爬、兒童運動空間等設施，提供2至12歲兒童使用。