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影／台中屠宰場轉型為公園 居民高興開窗、房價漲
台中市肉品市場轉型不再屠宰後，市府改建為公園、商場和社會住宅，今天公園第一期工程完工，市長盧秀燕和地方人士共同揭幕啟用。
當地建成里長林文吉因車禍住院，接棒參選里長的兒子林寬仁說，沒有屠宰場後，除了當地社區居民終於可以開窗戶了，房價也從每坪10萬元衝上了30多萬元，大家都好高興。
盧秀燕致詞時細數自己曾爭取捷運、鐵路高架到國民運動中心，以至於把40年來無法克服的屠宰場移除，都是積極為地方建設，因為她是北區選出的六屆立法委員。
她說，過程中歷經波折，甚至有人放話說沒有屠宰場之後，台中市民會沒有豬肉吃、公園蓋不起來、沒有停車場等，但事實證明，現代化社會，透過冷鏈系統運輸，沒有屠宰場，一樣有豬肉吃，而且地方得以轉型，公園已經建成。
盧秀燕特別感謝今天出席的市議員陳政顯、陳文政、陳成添、賴義鍠、劉士州等市議員，在她歷經壓力時，給她強而有力的支持。她也透露里長林文吉目前住院中，但仍心心念念終於屠宰場終於移除了。
她說，以往這裡每晚得要屠宰1200頭豬，民眾晚上被豬的哀號聲吵得睡不著，還造成環境的汙染、惡臭，且地點又在台中市正中心。現在屠宰場已移除，還給市民公園、商場和社會住宅，今天是第一期工程完工啟用，接下來還要做二期工程，所以「豬事圓滿」。附近的東成二街、興進路的「花之道」綠美化工程，也一併闢建完成，給民眾更好的居住環境。
建設局長陳大田說，公園總計有兩公頃，第一期0.8公頃，舊的拍賣場改為展演場，還有7隻小豬組成的「七福星」意象，歡迎民眾尋寶。第二期1.2公頃，未來有共融遊戲場及體健樂活區。
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