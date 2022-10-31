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帝寶、星享道投資鹿港轉運站 結合星級飯店營運

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港轉運站BOT開發案將打造與星級飯店結合的綜合性客運轉運站。圖／彰化縣府提供
鹿港轉運站BOT開發案將打造與星級飯店結合的綜合性客運轉運站。圖／彰化縣府提供

彰化鹿港轉運站BOT案2020年啟動近日決標，廠商經營許可年限從50年延長到55年，由鹿港在地帝寶工業與台中星享道酒店共同同資近11億元，將打造轉運站與星級飯店結合的綜合性客運轉運站，預計在5年內興建完成。

鹿港轉運站BOT開發案預計將成為彰化版的台北轉運站，招標3次流標，10月20日終於決標，評選出廠商，彰化縣政府今舉辦招商成功記者會。

王惠美說，鹿港每年吸引觀光人潮達800萬人次，轉運站位處建國路市中心，當初想轉運站基地為長條形要如何規劃，但企業投資克服地形問題，未來轉運站完成也可提供更多工作機會和觀光服務。

縣長王惠美說，帝寶工業集團負責人為彰化鹿港子弟，帝寶車燈年產超過千萬顆車燈，年營收超過160億元，為全球名列前茅的車燈製造商之一；星享道酒店集團旗下擁有文華道會館、星享道酒店、旗津道沙灘酒店，服務旅人遍布全台，並連續兩年獲財政部促參司金擘獎肯定。

帝寶工業集團總裁許叙銘簡報指出，帝寶在中國福建與浙江都有設立大型飯店，而星享道集團在飯店BOT營運經驗更豐富，將以複合式飯店結合轉運站營運作為鹿港轉運站興建案的經營模式。

許叙銘提到，鹿港轉運站至少會投資11億，但很清楚物價指數上漲這樣的金額是不夠的，知道會賠錢，但秉持回饋地方仍會去做；建物設計以「川」字作為主題打造為地標，結合綠建築，還會有空中花園。

鹿港轉運站基地面積將近3000坪，將興建地下1樓、地上10樓，結合6席月台的轉運站。主體事業1樓作為客運轉運車站，地下1樓為停車場，並引進4家客運業者，14條路線進駐，提升公共運輸服務，改善街區道路擁擠；附屬事業大樓則規劃星級旅館131間客房、特色餐廳、游泳池、酒吧和文化市集等，有觀光、住宿、購物及餐飲等服務。

彰化鹿港轉運站BOT案2020年啟動近日決標，今天舉辦招商成功記者會。記者林敬家／攝影
彰化鹿港轉運站BOT案2020年啟動近日決標，今天舉辦招商成功記者會。記者林敬家／攝影
鹿港轉運站BOT開發案將打造與星級飯店結合的綜合性客運轉運站。圖／彰化縣府提供
鹿港轉運站BOT開發案將打造與星級飯店結合的綜合性客運轉運站。圖／彰化縣府提供
彰化鹿港轉運站BOT案招商成功，今天舉辦招商成功記者會。記者林敬家／攝影
彰化鹿港轉運站BOT案招商成功，今天舉辦招商成功記者會。記者林敬家／攝影

鹿港 BOT 王惠美

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