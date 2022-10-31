萬聖節幼兒家長花招多 「快篩試劑陽性」最有人氣

今天是西洋萬聖節，彰化縣溪湖鎮立幼兒園40多名幼童到鎮公所、鎮民代表會，大玩「不給糖就搗蛋」的遊戲，鎮公所員工和鎮民代表看見幼童化身蜘蛛人、無臉男、海盜及快篩試劑，不得不說現代夫婦生得少，個個都是寶，捨得花錢買行頭精心打扮。

溪湖鎮立幼兒園的幼童分乘3輛交通車到鎮公所，鎮公所主管穿著一般服裝站在入口處迎接，備妥糖果和餅乾招待以免被搗蛋。鎮長黃瑞珠變身為白雪公主，站在鎮公所三樓會議廳分送糖果餅乾，接著和幼兒園老師解說西洋萬聖節由來，並且用白雪公主吃了毒蘋果的故事順勢作反毒教育，毒品就像惡魔，萬聖節要驅逐惡魔，過著健康平安的生活。

幼童各有不同裝扮，小男生打扮成海盜、超人、蜘蛛人、無臉男、吸血鬼、鬼滅之刃炭治郎，有的裝扮成紅綠燈、快篩試劑，快篩式劑呈現兩條線確診，搞笑效果最佳因此最受矚目，相對的女生打扮較單一化，大多數穿著公主服裝，戴上美麗髮飾或皇冠，也有裝扮成鬼滅之刃彌豆子、護士。

鎮公所員工和鎮民代表看了小朋友的裝扮，都說現在適齡生育夫婦生得少，很多東西用一次就丟了，像萬聖節這樣的服裝和飾品平日用不上，家長還捨得花錢買只為給孩子開心一天，現在孩子真好命。