秋意濃緩慢降溫 福壽山楓紅可賞至12月

時序進入秋季，福壽山農場的楓樹也感受到秋天的氣息，福壽山農場副場長王仁助指出，今年冷得早，但冷得慢，許多楓葉轉色、落葉速度減緩，賞楓期將延長，可望到12月初。

氣溫慢慢轉涼，福壽山上的楓葉也感受到秋意，隨著氣溫變色。福壽山農場今天透過文字稿，副場長王仁助表示，今年氣溫提早轉涼，但降溫速度緩慢，也讓楓紅速度減緩。台灣有6種原生楓樹，農場內就有5種，包括台灣掌葉楓、台灣三角楓、台灣紅榨楓、青楓及尖葉楓。

王仁助說， 10月中旬起，台灣掌葉楓、尖葉楓、青楓及台灣紅榨楓接續轉紅，目前楓紅主要集中在鴛鴦湖步道附近。其中，台灣三角楓為常綠型楓樹，不太會變色。

王仁助表示，松廬附近栽種的日本掌葉楓，映著一旁古色古香的松廬，轉色時顏色相當豐富，包括紅、橙、黃、綠、紫等隨風舞動十分吸睛，徜徉在日式庭園的典雅氛圍中。目前樹梢才剛轉紅，11月中旬到12月初是最佳賞楓期。