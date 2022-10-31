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彰化超大骨架爛尾樓放20年 中央要求處理地方束手無策

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉醫療專用區上面的綜合醫院結構嚴重鏽蝕，地方頭大但束手無策。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉醫療專用區上面的綜合醫院結構嚴重鏽蝕，地方頭大但束手無策。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖鄉醫療專用區都市計畫26年前發布實施，時光飛逝，留下一棟嚴重鏽蝕的地下一樓、地面五樓鋼骨建築，變成名副其實「爛尾樓」。今天鄉公所表示，這件事涉及私人產權，鄉公所也很困擾，目前爭取保留原計畫用地，其餘從長計議。

永靖鄉醫療專用區都市計畫一放就是20多年，踏出第一步就停擺至今，引起彰化縣審計室注意，要求縣政府和永靖鄉公所積極處理。縣政府指出，這項都計由永靖鄉主動提出，各級都市計畫審議委員會審議通過，縣政府根據審議結果發布實施，「解鈴還需繫鈴人」，如要變更，應該是永靖鄉提出申請。

彰化縣審計室調查，衛生署（2013年改制衛福部）自1991年推動建立醫療網第二期計畫，並設立醫療發展基金會獎勵民間到醫療資源缺乏地區興建醫院，以均 城鄉醫療資源，彰化縣永靖鄉都市計畫委員會通過變更都市計畫，在瑚璉村畫設面積約2054坪的永靖鄉醫療專用區，縣政府1996年2月發布實施。

審計室要求永靖鄉針對問題癥結，通盤檢討有無都市變更必要，及醫院興建計畫2001年間終止，存在安全疑慮，主管建築機關應檢討並妥適處理。

地方人士指出，當初員林市一家地區醫院集資，申請到永靖鄉瑚璉村興建現代化綜合醫院，都市變更後動工建造地下一樓、地上五樓的建物，鋪好不鏽鋼樓地板卻遇上921大地震，建物沒受損，但災後的建管法規大修改，集資股東討論後結束合作，已有多名股東在員林市投資興建醫院和診所，應該不會再回永靖鄉。

永靖鄉瑚璉村長李振申說，永靖鄉距離員林市不遠，仍有必要興建屬於地方的大型醫院以方便村民就醫，他和民眾都希望保留醫療專用區用地。鄉公所表示，那幢大樓是私人產業，時隔20多年，投資團隊已解散，鄉公所收到上級公文之後，只能請當初發起的業主積極處理，不能強迫撤銷建照及拆除。`

都市計畫 員林

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