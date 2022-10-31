「不給糖就搗蛋」 小朋友萬聖節裝扮到土牛派出所要糖果

今天是萬聖節，多位小朋友昨穿成各式萬聖節裝扮到台中市東勢警分局土牛派出所要糖果，員警趁機向小朋友宣導交通安全， 過馬路要注意號誌，走在車多道路，要牽緊家長的手。

弗傳慈心基金會舉辦萬聖節遊行，昨天走到東勢分局土牛派出所，父母帶領著「小小鬼怪」進入派出所，向警察大喊：「不給糖就搗蛋」，值班員警早已備好糖果，拿出兩大袋糖果，依序發給在場的小朋友，小朋友將糖果裝進南瓜提籃，一臉滿足。

警方向在場的家長及小朋友做交通安全宣導，騎機車載小朋友出門時要記得給小朋友戴上幼童專用的安全帽、過馬路的時候要注意號誌，跟家人出門時，走在車多的馬路上，要牽緊家長的手，切勿在馬路上亂跑及嬉戲。