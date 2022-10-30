影／東豐快速道路復工 盧秀燕：我們做到了

台中「東勢—豐原生活圈快速道路」今天舉辦復工祈福典禮，全線總經費高達152億元，全長9.6公里，目標2026年通車，台中市長盧秀燕主持祈福典禮說：「我們做到了」，她說這不只是一條生命救援線，也是一條經濟道路，完工後將提供山城居民一條安全回家的便捷道路。

盧秀燕表示，921地震時，因為台3線中斷，許多東勢、石岡等山城地區居民搶救不及，災情嚴重，她上任後承諾立委江啟臣和山城的鄉親，指示建設局在兼顧生態永續與交通便利的前提下，儘快復工、動工，建構山城地區一條運輸醫療及緊急救護救災道路；這是她任內最重要的工程之一，也是最貴的一條路 ，但她覺得非常值得，因為生命無價，她誓言一定要完成。

盧秀燕說，感謝建設局2年內完成環評，並同步進行道路規劃設計，將原本預計要拆除的100多戶改成只拆除2戶，過程中也持續開公聽會向市民說明，凝聚地方共識，成功整合居民意見，停工6年後，今天復工，未來將有效紓解台3線交通負荷、改善山城通行交通瓶頸，同時提供快速旅運需求，帶給地方更便捷的生活交通網。

立委江啟臣指出，這條東豐快速道路等了好久，好險有盧秀燕市長積極重啟環評，市府團隊有效率的執行，才能有如今的復工興建。江啟臣說，「政策很重要，但誰來帶領我們更重要」。

江啟臣表示，當年東豐快興建經費只有91億，因為工程延宕期間原物料上漲，如今工程總經費已達152億元，為了加快復工作業，現今第三標復工經費盧市長全額使用市府預算優先墊付，他說已經在立法院陸續對行政院長、交通部長、內政部長提出質詢，要求中央政府必須按照當初協調的經費比例進行補助，不能讓力拚完工的市政府孤立無援，如果中央政府不照原先承諾的比例補助東豐快興建，他一定會率領民眾去抗議。

中市建設局長陳大田表示，東豐快速道路2014年8月動工，前因環評爭議致停擺，在大甲溪上留下橋梁待接續，盧秀燕市長上任後承擔責任重啟推動，去年4月通過二階環評，並規劃設計及編列預算，今年4月發包工程，雖營造廠商持續觀望未參與投標，對此，市府專案分析中央與地方相關巨額採購案例，重新調整東豐快施工的工法、動線、工率成本、標案規模與營造招商廣域度等，終獲順利招標，他說此工程「地方期待20年」。

陳大田指出，東豐快工程分為5標，第4、5標跨大甲溪橋梁、東勢段工程已完工，第1至3標環評爭議也已克服，現優先辦理第3標工程從石岡銜接大甲溪橋梁段，他強調，經多方評估，優先標已完工路段銜接至省道台3線，藉由計畫中段台3線(石岡區豐勢路)延伸至終點台3線(東勢大橋)並跨越接台8線(東關路七段)通車效益，提高部分路段道路服務品質。

建設局表示，盼藉由交通串聯區域發展，結合中央周邊交通建設工程網路，達到提升產業運輸效益及觀光遊憩服務導向，並帶動大台中生活圈經濟發展。