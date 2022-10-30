廍子社區破磚房改成藝文館 桌頭齋、龍廍齋怪名有深意

彰化縣埔鹽鄉廍子社區發動志工將破舊老磚房重修改造成廍子社區藝文館今天開幕，社區從十六年前搶救回施家古井後開始做社區營造，後又開設流彩畫班，多位從沒拿過畫筆的老太太、社區志工都變成素人畫家，社區總幹事陳素雲說，大家還為藝文館取了可愛的名字「龍廍齋」（攏不知）到「桌頭齋」，用幽默的書齋名也展現居民的學習歷程。

「成立藝文館是大家的夢想，真的很感動」廍子社區總幹事陳素雲哽咽說，社區環保志工等的無私奉獻，把三間很破舊的房子整理出來，社區區民自力改造屬於社區的藝文館，是非常不可思議的事。

埔鹽鄉廍子社區發展協會理事長陳貽正說，廍子社區從16年前搶救回社區老古井，開始凝聚社區居民的心，連外地企業家都回家鄉贊助推動社區營造，社區志工們更是一棒接一棒的接力永續營造，今年在社區志工帶頭整理三間連屋頂都塌了的舊磚房後，並由彰化縣文化局補助24萬元，社區再募款10幾萬元，將破磚房改造成「大家的夢想藝文館」。

大家還為藝文館三間教室取了搞笑幽默的名字，居民一開始學習時什麼都不會叫「龍廍齋」（攏不知），接下來是「桌頭齋」，最後學會了成為「廍廍齋」（普普知）。

陳素雲說，因為平常實在很忙，從沒想到有一天自己可以學畫創作，但因曾當過文化導覽員，原本她只是負責統籌活動，6年前在社區開設流彩畫班，自己也帶頭報名學習，一頭栽入後，學得畫畫實在很療癒，也能在作畫中，理出自己的思維，原甫大師劉興治老師總是鼓勵他們「畫自己的畫，做自己，發揮自己的潛能」。

廍子社區除了保存施家古厝，更推動了社區藝術化，除了陳素雲，社區志工65歲的曹美英、張月嬌等人也都成了埔鹽素人藝術家，學員也自己畫社區彩繪牆，在埔鹽圖書館聯展過2次。

陳素雲說，以社區志工為主體學員的流彩畫班很溫暖，所以產出的畫作也非常有感情，在這樣的鄉間能由民間自行成立藝文館非常不容易，也是在地的「軟實力」，連上級長官都說「這怎麼可能，是社區典範」。