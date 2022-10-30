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台中巨蛋招標中 莎拉布萊曼來台中演出選中山堂

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員候選人何昆霖指台中巨蛋4度流標，讓莎拉布萊曼來台中演唱，只能委身中山堂。圖／何昆霖提供
台中市議員候選人何昆霖指台中巨蛋4度流標，讓莎拉布萊曼來台中演唱，只能委身中山堂。圖／何昆霖提供

疫情減緩，本土及國際文化音樂活動吸引人潮，台中市民進黨東南區市議員候選人何昆霖指出，台中巨蛋4度流標，以「歌劇魅影」及「Time to Say Goodbye」聞名的英國女歌手莎拉布萊曼，只能在場地最小的中山堂舉行演唱會，有失台灣第二大城的身分，貽笑國際。

台中巨蛋目前上網第5度招標中，市府指出，主要是國際局勢變化、原物料波動，加上國內缺工影響所致，市府已調整招標條件，爭取廠商投標。建設局調高工程預付款到30%，達到採購法上限，其次為避免缺工影響，加上工程、營運廠商銜接，工期從3年半延長到4年，同時開放最多5家廠商共同承攬，絞盡腦汁吸引優質廠商投標。

何昆霖表示，因疫情而睽違2年的台中爵士音樂季及搖滾台中再度實體演出，國外藝文表演陸續來台，聞名國際的英國女歌手莎拉布萊曼，選定台北、台中、高雄、屏東等地舉辦四場演唱會，但因台中巨蛋4度流標，台中場地最小，竟只能讓這位國際巨星委身在場地最小的中山堂舉行演唱會。

何昆霖提到，很多國際重量級歌手來到台中，都沒有像樣的音樂表演場地可以選擇，從這次的演唱會安排，更可以看出台中迫切需要巨蛋，相較高雄巨蛋容納1萬5千人，台北小巨蛋容納1萬1千人，甚至連非六都的屏東縣立田徑場戶外演出場，也可容納6500席，台中場只有僅容納1581人的中山堂。

何昆霖說，台中巨蛋早在林佳龍時期就已規劃，盧市府上任後變更場址重新規劃、歷經抄襲風波，讓台中巨蛋又往後延宕，現舉辦第五次招標，恐怕凶多吉少，與市府承諾的今年9月動工目標，大相逕庭。

針對市府對流標的解釋，何昆霖說，公共工程的問題不是只有台中的公共工程會遇到，是全台地方政府都會遇到的問題，市府不應再推託，而是該拿出實際的做法，吸引廠商投標。

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