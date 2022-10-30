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南投彰明盃3對3鬥牛賽 182隊今齊聚南開科大開打

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投「彰明盃三對三籃球鬥牛賽」今在南開科大登場，182隊較勁比拚。圖／南投縣政府提供
南投「彰明盃三對三籃球鬥牛賽」今在南開科大登場，182隊較勁比拚。圖／南投縣政府提供

為提升全民運動風氣，南投縣政府與彰明電子、南開科大合作辦理「彰明盃三對三籃球鬥牛賽」，組別涵蓋老中青，還有三分球大賽，吸引182隊切磋球技，縣府表示，盼透過籃球聯誼賽讓縣民走出戶外活動，同時號召更多企業投入公益。

縣府指出，近年疫情影響，民眾多宅在家，為提升縣內全民運動風氣，鼓勵企業響應辦理公益活動，為此指導彰明電子與南開科技大學合作舉辦「彰明盃三對三籃球鬥牛賽」，今年邁入第二屆，並於今天在南開科大籃球場熱鬧開賽。

彰明電子經理邊慶周說，去年首度開賽限定150隊，不料迅速額滿，今年為此擴大辦理，報名組別分為國小、國中、高中、社會、老馬、女子組，涵蓋老中青，因此共吸引182隊報名，高達750人參賽，另有304位參加三分球大賽。

縣長林明溱說，打籃球是廣受青少年喜愛的運動，可以減輕功課壓力、培養學生身心健康、提升人際互動、促進團隊精神，有助推動健康友善校園，而在彰明電子熱心公益，協助推廣縣內體育活動，有助於提升全民運動風氣。

縣府也提到，彰明電子協助推廣運動賽是，更號召同仁支持公益，對弱勢學生尤為關懷，今年除了辦理羽絨背心、文具等捐贈活動，幫助弱勢學童，也在七夕也籌辦認購密碼鎖，將所得捐助社福捐助，展現企業社會責任，對其善行表達肯定。

南投「彰明盃三對三籃球鬥牛賽」今在南開科大登場，182隊較勁比拚。圖／南投縣政府提供
南投「彰明盃三對三籃球鬥牛賽」今在南開科大登場，182隊較勁比拚。圖／南投縣政府提供
南投「彰明盃三對三籃球鬥牛賽」今在南開科大登場，182隊較勁比拚。圖／南投縣政府提供
南投「彰明盃三對三籃球鬥牛賽」今在南開科大登場，182隊較勁比拚。圖／南投縣政府提供

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