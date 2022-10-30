員林市獅子盃路跑今登場 5公里低門檻 親子歡樂一起跑

彰化縣政府馬拉松嘉年華第三場員林市獅子盃親子路跑活動今天登場，彰化縣長王惠美說，縣府非常重視鄉親健康，積極推廣全民運動風氣，今年共舉辦6場馬拉松及路跑活動，也希望能帶動運動經濟。

員林市獅子盃路跑受疫情影響，在睽違2年後重新回歸，今天在縣長王惠美、員林市長游振雄、員林獅子會會長刑施賢、立委黃秀芳、員林市代會主席賴東位及多位縣議員等地方人士參與開跑，今年共有逾三千名跑者熱情參賽，吸引許多親子全家歡樂開跑。

王惠美說，今天路跑特色為親子5公里路跑，從員林市公所出發，沿途串聯員林市街景點，目的地為員林公園，期許鄉親透過輕鬆的路跑活動，培養運動習慣，促進身體健康，今天更邀請員林高中排球隊領跑，象徵「年輕領航」與「活力無限」，讓大家充分感受彰化員林新市鎮的活力與風采。

王惠美說，縣府今年舉辦彰化縣政府馬拉松嘉年華，接下來還有11月6日二水跑水馬拉松、11月13日台灣米倉田中馬拉松」、12月4日二林伯立歐蕎麥公益路跑」等，搭配二水跑水節」田中馬選手之夜、二林蕎麥文化季，歡迎全國的朋友共襄盛舉。

游振雄說，自中央流行疫情指揮中心逐步調整疫情政策、開放邊境後，國人也逐漸走出疫情陰霾，市公所陸續辦理戶外活動，除社區嘉年華、三對三籃球錦標賽等各項體育賽事外，還有民歌演唱會、兩廳院的阮劇團及紙風車劇團等藝文活動演出，透過不同的方式邀請市民朋友走出戶外。

游振雄說，員林是南彰化的商業文化中心，所蘊含之人文資源相當豐富，但因現代人生活忙碌對身邊景物總是走馬看花，透過這次路跑所規畫路線，也希望大家在跑步時同時加深民眾對在地的了解，讓更多人親臨感受員林風光及特有民情。