台中10棟大樓自來水噁爆 水公司：建案多又居水管末端

台中市西屯區社區10幾棟大樓居民反映指自來水呈現黃、黑色，即使洗過水塔，不久還是混濁，水公司採檢竟說正常，向議員陳情。水公司及環保局29日派員到場採樣，居民表示，不是二等公民，長期喝這種自來水，還照繳水費，要求水公司找出問題改善。

水公司股長李啟榮推測，因大樓住戶的進水管孔徑較透天戶大，又是供水末端區域，沈積在末端，水公司會查明原因並改善；另陸續有新開發的建案，新舊水管汰換過程中，水管管壁內因水擾動，可能就帶出雜質，剛好送到管線末端區域，這是初步推測的原因。

市議員候選人楊大鋐表示，服務處一開始以為僅是單一個案，沒想到其他大樓住戶也反映同樣的情況，服務處走訪各大樓，從黎明路以西、環中路以東的福科一街與福科二路一帶，至少發現10棟社區有類似狀況。

楊正中昨邀水公司代表和環保局稽查人員到場勘查採樣，西墩里長張長瑞、10幾棟大樓住戶代表、管委會委員或管理公司幹部與會。住戶指出，從去年8月發生大停水，自來水公司改抽地下水來補充後，社區的水質就出現這種狀況，就算家中以濾水器過濾，濾心很快整個都是黑的。洗水塔業者說，這一區的水質都很糟，所以洗水塔要加價。

住戶曾多次請水公司採樣檢驗，但結果都是正常。 自來水公司股長李啟榮說，自來水管是正壓輸水，就算管壁有破損，水只會從內部往外漏，外面的水因壓力關係，是無法回滲到管線內的。

楊正中說，自來水公司不要敷衍、不負責任的說法來打發民眾。李啟榮表示，這區域的水主要從廣福路的淨水場供出，水源主要來自德基水庫和鯉魚潭，再配送到住戶家中；去年缺水時，曾有抽取地下水撸加水源，但都經過濾處理，檢驗合格才放流，水質保證沒有問題，整個供水區由北往南，剛好到台灣大道交界為止，所以水源輸送末端就在這一區及逢甲和水湳經貿區。