高齡者運動會上百位長輩參加 分組趣味賽享受運動

弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系承辦台中市社會局「提升老人福利機構運動力輔導計畫」，今天上午在弘光科大舉辦第一屆的高齡者運動會，有11家老人機構、上百位長輩參加運動會，透過分組趣味競賽，提升長輩身體機能，享受運動樂趣。

運動會今天上午辦開幕典禮，台中市社會局副局長陳坤皇、弘光科大副校長胡庭禎到場為上百位與會的長輩加油打氣，也有家屬也帶著道具來當啦啦隊，場面熱鬧。

計畫主持人、老福系副主任余靜佳表示，首屆高齡運動會比賽包含地板滾球、芬蘭木柱、下肢運動、棒子足球趣味競賽等項目，還有八段錦武術表演，每一個項目都經過不同領域專業人士多次討論才設計出這些適合機構長輩的運動方案，透過比賽可以鼓勵長輩持續運動，也讓他們有表現的舞台，進而影響並激發更多長輩一起享受運動的樂趣。

共同主持人陳姵吟老師說明，養生拳法動中求靜，為適合各年齡層與輪椅族的運動，有助於長輩學習養成規律又持之以恆的運動；地板滾球使用輕又小的球，在教室、輪椅上皆可進行，健康、亞健康、失智、失能長輩皆可參與；下肢運動利用靠背的椅子輔助，讓臥床或久坐的長輩能訓練下肢肌力；芬蘭木柱像是保齡球，能訓練手眼協調能力。

長輩先演出八段錦武術，進行分組趣味競賽時，11家機構的長輩輪流上場，芬蘭木柱、地板滾球、下肢運動、棒子足球趣味競賽，家屬、志工在一旁高喊加油。