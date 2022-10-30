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斥資2.9億元 南投埔里水資源中心2024年完工接管
為提升城市汙水處理效能，南投縣政府近年推動汙水下水道系統建設，繼南投、草屯、竹山等市鎮，埔里鎮水資源回收中心日前動土，而其第一期新建工程斥資2.9億元，預計2024年3月完工，未來每日將可處理4500噸的生活汙水。
縣府指出，縣內4大鄉鎮汙水下水道系統建設，已完成南投、草屯2地水資源回收中心，竹山水資源中心於今年3月動工，埔里鎮內汙水管網主幹管經營建署協助布設完成後，而其水資源中心新建工程趕在10月底前動土，將分為三期建設。
埔里水資源中心第一期新建工程及3年試運轉費用為2億9428萬元，27日動土，預計工期為900天，可望在2024年3月完工，之後10年委託代操作維管費用，由縣府編列1億5897萬元支應，因此總發包契約費用為4億5418萬元。
工務處表示，埔里水資源中心位於育溪路與南七街口，新建工程的同時，用戶接管（第一期）設計階段也由營建署統籌辦理中，若施工順利，預計2024年水資源中心試運轉期間，縣府就可進行用戶接管，將民生汙水收集至水資源回收中心。
未來埔里都市計畫區內的民生汙水，將透過汙水下水道系統導入水資源中心，經雨水及汙水分流、TNCU去氮除磷系統等處置，再重力放流至枇把城大溝，排放到南港溪，將能減少污染及異味產生，有效改善環境衛生、河川水質及生活品質。
縣府也說，埔里水資源回收中心第一期完工後，將提升埔里地區汙水處理量，每日可處理4500噸的生活汙水，但完工前進行會用戶接管工程，未來管線施工期間恐會造成不便，屆時希望民眾多加體諒配合，支持有利地方發展的重大建設。
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