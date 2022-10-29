萬聖節玩很大！僑泰進修部百鬼派對、魷魚遊戲好吸睛

僑泰高中進修部昨晚舉辦萬聖節百鬼夜行派對，地下禮堂化身百鬼墳場，除結合餐飲、美容科專業，還融入風靡一時的韓國影集「魷魚遊戲」，驚悚又歡樂；台中葳格國際學校舉辦大型萬聖節活動，小學部師生變身「綠野仙蹤」主角闖關體驗桃樂絲的冒險旅程，中學部打造一座孤兒院鬼屋挑戰眾人膽量，驚悚指數破表。

僑泰高中進修部萬聖節百鬼夜行派對，各班先派出2名鬼妝造型學生暖場，地下禮堂化身百鬼墳場，由各班導師帶領學生體驗驚悚的百鬼場景，現場恐怖又逼真，學生們驚叫聲不絕，堪稱電影級特效。

接著「魷魚遊戲之123木頭人」登場，進修部主任郭小萍扮演木頭人娃娃，校長温順德、家長會長賴富源分飾king boss、big boss角色，帶領身穿紅衣、臉戴面罩的導師們持假槍出場，在場學生尖叫聲四起，情緒沸騰。遊戲過程中，凡移動失敗者，接受水蠟筆畫臉處罰，整場遊戲笑聲不斷。

魷魚遊戲結束後，分別表揚鬼妝技巧前三名與木頭人遊戲優勝的學生，並由温順德、賴富源分贈餐飲科與觀光科學生製作的巫婆手指餅乾給全校師生，期許學生用心學習，為活動畫下溫馨句點。温順德說，此次萬聖節活動，結合學習與遊戲，餐飲與觀光科學生製作手指餅乾，美容科學生協助鬼造型裝扮，展現學用合一理念，是極富教育意涵的活動。

今年葳格國際學校的萬聖節主題為「綠野仙蹤裝扮比賽」，共有10組親子組、22組學生組參賽，小學部213班開場的「The Wizard of Oz Song」揭開序幕。213班學生二周前利用午休及下課時間準備，成功將校園變身奧茲王國，在家長協助下扮成桃樂絲、巫婆、稻草人、錫人、獅子等角色展開冒險旅程，一舉奪下裝扮比賽親子組冠軍。