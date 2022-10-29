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中市太平馬卡龍公園今啟用 盧秀燕讚：全台最可愛公園

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府積極爭取將太平區垃圾掩埋場，重新打造成馬卡龍色系主題特色公園，今開幕。圖／中市府提供
台中市政府積極爭取將太平區垃圾掩埋場，重新打造成馬卡龍色系主題特色公園，今開幕。圖／中市府提供

台中市政府積極爭取將太平區垃圾掩埋場，重新打造成馬卡龍色系的主題特色公園，占地3.15公頃，今天開開幕，吸引民眾逛公園。台中市長盧秀燕出席啟用典禮說，公園導入台中美樂地計畫，增設主題特色遊戲場、寵物活動區、特色籃球場、廁所、停車場及滯洪池等，是「全台最可愛的公園！」

盧秀燕說，當初在設計規劃以馬卡龍色系為公園特色，因此大膽命名，這也是一座全齡共融公園，更是一座環保公園，籃球場是利用2018花博棚架鋼管，經除鏽烤漆後，再生為圍籬支柱，並以馬卡龍色系搭配不規則曲線，讓民眾打球時有不同的運動體驗。

「全國公園中最高溜滑梯！」吸引家長及小朋友體驗溜滑梯、攀爬設施、彈跳床、鞦韆、籃球場及寵物專區等，宛如遊樂園般熱鬧。

盧市長說明，馬卡龍公園最吸睛的是如漂浮於空中的遊戲塔，市府利用地形起伏，設置高度達11公尺的溜滑梯，遊戲塔內也設置多種挑戰攀爬設施，各項遊戲設施皆符合兒童遊戲場CNS國家標準，讓孩童在遊戲塔可以充分遊玩，家長也安心。

盧市長也說，不同年齡層、行動能力的孩童在主題特色遊戲場皆可盡情遊玩，市府利用地形變化設置細礫石坑、攀爬坡面，較為平緩的區域，規劃8組盪鞦韆，以減少一般公園排隊等候盪鞦韆遊戲的情形，行動不便兒童可使用輪椅旋轉盤、座椅式盪鞦韆、平面彈跳床及玩沙桌等共融遊具。

建設局長陳大田表示，馬卡龍公園有寵物活動區占地1500平方公尺，整體設置大型犬與小型犬的專屬空間，園區設置雙層出入口可以有效阻擋毛小孩進出園區時暴衝跑走狀況，活動區內利用舊有涵管及土丘營造高低起伏地形，休息區也有遮陽棚及座椅可供飼主休息，毛小孩部分提供寵物飲水槽及清洗區，並附有繫繩勾等便利設施。

台中市政府積極爭取將太平區垃圾掩埋場，重新打造成馬卡龍色系主題特色公園，今開幕。圖／中市府提供
台中市政府積極爭取將太平區垃圾掩埋場，重新打造成馬卡龍色系主題特色公園，今開幕。圖／中市府提供
台中市政府積極爭取將太平區垃圾掩埋場，重新打造成馬卡龍色系主題特色公園，今開幕。圖／中市府提供
台中市政府積極爭取將太平區垃圾掩埋場，重新打造成馬卡龍色系主題特色公園，今開幕。圖／中市府提供
台中市政府積極爭取將太平區垃圾掩埋場，重新打造成馬卡龍色系主題特色公園，今開幕。圖／中市府提供
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台中市政府積極爭取將太平區垃圾掩埋場，重新打造成馬卡龍色系主題特色公園，今開幕。圖／中市府提供
台中市政府積極爭取將太平區垃圾掩埋場，重新打造成馬卡龍色系主題特色公園，今開幕。圖／中市府提供
台中市政府積極爭取將太平區垃圾掩埋場，重新打造成馬卡龍色系主題特色公園，今開幕。圖／中市府提供
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寵物 溜滑梯

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