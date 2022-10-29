中市太平馬卡龍公園今啟用 盧秀燕讚：全台最可愛公園

台中市政府積極爭取將太平區垃圾掩埋場，重新打造成馬卡龍色系的主題特色公園，占地3.15公頃，今天開開幕，吸引民眾逛公園。台中市長盧秀燕出席啟用典禮說，公園導入台中美樂地計畫，增設主題特色遊戲場、寵物活動區、特色籃球場、廁所、停車場及滯洪池等，是「全台最可愛的公園！」

盧秀燕說，當初在設計規劃以馬卡龍色系為公園特色，因此大膽命名，這也是一座全齡共融公園，更是一座環保公園，籃球場是利用2018花博棚架鋼管，經除鏽烤漆後，再生為圍籬支柱，並以馬卡龍色系搭配不規則曲線，讓民眾打球時有不同的運動體驗。

「全國公園中最高溜滑梯！」吸引家長及小朋友體驗溜滑梯、攀爬設施、彈跳床、鞦韆、籃球場及寵物專區等，宛如遊樂園般熱鬧。

盧市長說明，馬卡龍公園最吸睛的是如漂浮於空中的遊戲塔，市府利用地形起伏，設置高度達11公尺的溜滑梯，遊戲塔內也設置多種挑戰攀爬設施，各項遊戲設施皆符合兒童遊戲場CNS國家標準，讓孩童在遊戲塔可以充分遊玩，家長也安心。

盧市長也說，不同年齡層、行動能力的孩童在主題特色遊戲場皆可盡情遊玩，市府利用地形變化設置細礫石坑、攀爬坡面，較為平緩的區域，規劃8組盪鞦韆，以減少一般公園排隊等候盪鞦韆遊戲的情形，行動不便兒童可使用輪椅旋轉盤、座椅式盪鞦韆、平面彈跳床及玩沙桌等共融遊具。