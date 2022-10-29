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百大伴手禮特色市集今登場 80家店家設攤展售

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市工策會今天在文心森林公園舉辦「2023第十四屆台中市十大伴手禮」百大店家記者會暨特色市集。記者余采瀅／攝影
台中市工策會今天在文心森林公園舉辦「2023第十四屆台中市十大伴手禮」百大店家記者會暨特色市集。記者余采瀅／攝影

台中市工商發展投資策進會今天在文心森林公園舉辦「2023第十四屆台中市十大伴手禮」百大店家記者會暨特色市集，推廣本屆選拔入圍前百名的優質好禮，逾80家參賽店家設攤展售，吸引消費者來朝聖採買，人潮絡繹不絕。工策會今也安排捐贈儀式，邀請參與中秋公益活動及十大伴手禮公益聯名禮盒的業者出席，將禮盒販售盈餘捐贈給弱勢，共9家社福機構受惠。

工策會總幹事黃于珊表示，感謝華剛茶業、大安區農會、歐客佬精品咖啡、法布甜、鴻鼎菓子、小林煎餅及光山行參與「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」，7家業者不但在各自領域努力耕耘，代表台中品牌在外屢獲佳績，更積極投身公益、發揮企業社會責任。自中秋檔期以來，禮盒熱賣逾1300盒，銷售盈餘捐贈中市社福機構，包括愛之光教育基金會、失智者照顧協會、慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會、弘毓社會福利基金會及愛無礙協會。

黃于珊說，不二糕餅、向陽房、陳允寶泉、臻品植萃及旅禾泡芙之家，業者則主動將中秋檔期禮盒販售盈餘提撥捐贈給台中育嬰院、台灣社會工作實務發展協會、中華育幼機構兒童關懷協會及伊甸基金會等社福機構。感謝業者響應公益善舉，市府將持續帶領大家拚經濟，跨足外縣市以及海外發揚台中伴手禮，打造共榮、共好、共善的循環。

擔任專家評選委員之一的美食部落客「Yuki的美食旅行小日子」今天出席分享評分心得，她說，本屆205家參賽店家真的都很強，業者也相當用心，從展示佈置、說明、原料、試吃全都專業有質感，趁此機會也發掘許多以前從未注意過的優質伴手禮，未來有機會將逐一開箱發文向大家分享。

工策會指出，台中市十大伴手禮自11月1日起開放民眾網路票選，下載並登入購物節APP，點擊進入活動頁面完成投票即可參與摸彩；11月12、13日為市民廣場現場票選，工策會將於13日頒獎典禮頒發「2023第十四屆台中市十大伴手禮」首獎、金口碑獎、最佳新人獎、現場人氣獎、網路人氣獎、評審團大獎及農特產精品獎逾30個獎項。

伴手禮 台中市 中秋

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