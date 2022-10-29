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台中十大伴手禮將票選 特色市集推廣入圍廠商

中央社／ 台中29日電

2023第14屆台中市十大伴手禮評選活動將展開網路票選，台中市工商發展投資策進會今天舉辦特色市集推廣入圍前百名廠商，另外有多家業者將禮盒販售盈餘捐贈弱勢，共9家社福機構受惠。

台中市工策會舉辦的台中市十大伴手禮評選活動，今年邁入第14屆，自11月1日起開放民眾網路票選，下載「台中購物節」手機APP就能投票，11月12、13日將在市民廣場舉辦現場票選，於11月13日頒發首獎、金口碑獎等逾30個獎項，推廣台中的糕餅與觀光產業。

工策會今天在台中文心森林公園舉辦特色市集，推廣本屆選拔入圍的前百名廠商，吸引消費者前往採買，會中並邀請參與中秋公益活動及十大伴手禮公益聯名禮盒的業者出席，一同將禮盒販售盈餘捐贈予弱勢，共計9家社福機構受惠。

台中市工策會總幹事黃于珊會中致詞時表示，感謝華剛茶業、大安區農會、歐客佬精品咖啡、法布甜、鴻鼎菓子、小林煎餅及光山行等業者參與「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」，銷售盈餘捐贈台中市的社福機構。

黃于珊說，不二糕餅、向陽房、陳允寶泉、臻品植萃及旅禾泡芙之家等業者，主動將中秋檔期禮盒販售盈餘，提撥捐贈給多家社福機構，感謝業者踴躍響應公益善舉，市府將持續帶領大家拚經濟，跨足外縣市以及海外發揚台中伴手禮，打造共榮共好共善的循環。

台中市 伴手禮

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