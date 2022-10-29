聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市濱海橋拓寬25米今通車 盧秀燕：將是打卡新熱點
台中清水濱海橋橋齡已近50年，2019年列危橋封閉，台中市政府啟動改建工程，投入2.2億元，橋面從8.5公尺拓至25公尺，今完工啟用，市長盧秀燕出席通車說，濱海橋舒適又安全，遊客可與海線美景合影，將是新的打卡熱點。
盧秀燕致詞提到，濱海橋長138公尺，原寬8.5公尺拓寬至25公尺，車道數由雙向雙車道調整為雙向五車道，並增加自行車道及人行道，大幅提升使用安全性，工程總經費約2.2億元，改建後提供高美濕地與遊客服務中心停車場間往來通行使用，也將特8-50道路(三順路)延伸進入港區。
「網路打卡新熱點！」盧秀燕也說，高美濕地是台中重要的觀光景點，旅遊旺季每個月約有20萬遊客前來，在日本知名旅遊網站(H.I.S)「秋天最想去的海邊景點」網路調查結果中，打敗世界許多景點，奪下第一名寶座。
建設局長陳大田表示，入口意象工程總經費約900萬元，市府自籌，採用較為簡約的設計風格，運用高美濕地的英文字體和招潮蟹的螯為造型，凸顯其單純、潔淨的高美溼地品牌形象，重塑高美路、三順路口高美濕地的地標景點。
今日典禮，立法委員江啟臣、台中市議會議長張清照、市議員楊典忠、王立任、建設局長陳大田、新聞局長鄭照新、觀旅局長韓育琪、內政部營建署中區工程處長何志浩、養工處長彭岑凱、清水區長蔡慶生及多位里鄰長等皆共襄盛舉，立法委員楊瓊瓔、市議員陳廷秀服務處也派員與會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言