中市濱海橋拓寬25米今通車 盧秀燕：將是打卡新熱點

台中清水濱海橋橋齡已近50年，2019年列危橋封閉，台中市政府啟動改建工程，投入2.2億元，橋面從8.5公尺拓至25公尺，今完工啟用，市長盧秀燕出席通車說，濱海橋舒適又安全，遊客可與海線美景合影，將是新的打卡熱點。

盧秀燕致詞提到，濱海橋長138公尺，原寬8.5公尺拓寬至25公尺，車道數由雙向雙車道調整為雙向五車道，並增加自行車道及人行道，大幅提升使用安全性，工程總經費約2.2億元，改建後提供高美濕地與遊客服務中心停車場間往來通行使用，也將特8-50道路(三順路)延伸進入港區。

「網路打卡新熱點！」盧秀燕也說，高美濕地是台中重要的觀光景點，旅遊旺季每個月約有20萬遊客前來，在日本知名旅遊網站(H.I.S)「秋天最想去的海邊景點」網路調查結果中，打敗世界許多景點，奪下第一名寶座。

建設局長陳大田表示，入口意象工程總經費約900萬元，市府自籌，採用較為簡約的設計風格，運用高美濕地的英文字體和招潮蟹的螯為造型，凸顯其單純、潔淨的高美溼地品牌形象，重塑高美路、三順路口高美濕地的地標景點。