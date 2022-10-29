青年政策彰化藍綠過招 社造博覽會縣府放送青創政策

彰化縣找回年輕人，藍綠各自出招。縣政府今天下午在田中鎮景崧文化教育園區舉辦一年一度社區營造博覽會，強調為了吸引年輕人返鄉就業創業，設立青年發展處，推出一系列的青年就業促進方案、圓夢貸款等政策，希望青年返鄉讓社區綻放風華。

彰化縣社區營造博覽會近80個團體設攤，以「扎根共好 欣彰化」為主軸，分從社區產業、關懷、學習、景觀、健康、環境教育、治安、防災、社區美學及青年社造等十大面向展現成果，在「半線共好」社造月活動集滿「共好學」12處社造成果展集點戳章、或參加「共好遊」8條精選社區輕旅行、在「共好玩」社造博覽會逛產業市集消費，即可摸彩和玩抽抽樂，會場氣氛歡樂。

面對綠營釋放青創、青農貸款大利多，縣政府沒正面回應，但在今天上午2022羊萄小鎮五星農產有購讚活動、下午社造博覽會，都加強說明彰化縣青年政策。上午場農業處指出，彰化縣開辦「彰農學堂」，培訓農民提升專業技能及解決民眾從事農務遇到的困難，2019年彰化縣青農1104人，到現在倍增至2352人，高居全國之冠，今年年百大青農就有17人是彰化青農，得獎人數也是全國第一。

縣長王惠美在下午社造博覽會表示，縣政府設立青年發展處，推出一系列的青年就業促進方案、圓夢貸款、文創市集、老屋活化再利用補助、青年從農訓練及青年創業補助等政策，目前青年創業圓夢類補助50多人，每人最高補助30萬元，希望協助青年留鄉返鄉，投入社區結合在地特色資源讓社區綻放風華。

王惠美也細數政績，包括全力推動設置社區照顧關懷據點，上任時150個，現今倍增至323個，未來目標每個村里都有1個據點，布建C級巷弄長照站健康服務範圍涵蓋26個鄉鎮，達252家，涵蓋率達100%，縣府社區治安工作評鑑連續16年獲得特優。