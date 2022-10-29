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憾！前議員楊永昌逝世 高聳「米塔奠」捐助弱勢團體
擔任台中縣市議員長達30多年、台中市體育總會秘書長楊永昌日前辭世，今在外埔喪宅舉行公祭，由市長盧秀燕親自主祭，她特別感念楊永昌的重情重義，並感謝他為地方爭取建設及為體育奉獻一生；會場周邊擺設經擲筊問允過的30多座高聳「米塔奠」，場景壯觀罕見，吸引上千位與祭者目光，公祭肅穆哀榮。
楊永昌過世訊息在臉書與Line的貼文湧入聲量暴增，接替楊永昌志業的兒子楊啓邦對各界的關心慰問、祝福及加油之意，深感領受，並懇辭花圈花籃及奠儀。
公祭會場周邊擺設30多座高聳的「米塔奠」，米塔有11層，由於在地方上非常少見這樣的場景，與會祭悼各界人士紛紛駐足觀看。
楊啟邦說，因各界驟聞家父往生，紛感驚訝、萬分不捨；由於悼念的單位相當多，為表追思之情，特地擲筊詢問獲允同意各界花圈花籃改以「米塔奠」方式呈現。
楊啟邦強調，告別式後除了將這些平安米捐贈給中低收入戶或弱勢團體外，對於無法拒絕的奠儀，也將全數捐贈給大甲大安外埔三地區的弱勢團體，對緬懷生前樂善好施的父親更具意義。
國際獅子會台灣總會國際理事江達榮，特地代表國際總會頒發榮譽總監勳章，表彰其貢獻。
各界與祭代表，還包括立法院副院長蔡其昌、前內政部長廖了以、前立委顏清標、前議長林敏霖、張清堂、市府議會官員、體育總會及地方等各界代表親臨關懷祭悼。
楊永昌歷任大甲鎮民代表會及第13屆代表、第14屆副主席；台中縣議會第12、13、14、15、16屆議員、縣市合併後台中市議會第1、2屆議員，擔任民代逾30年，獲內政部長頒3等內政專業獎章。
民國80年起出任台中縣體育會第18、19屆總幹事、第20屆理事長、台中市體育總會3屆秘書長、中華民國縣市體育會聯合總會副理事長、中華民國柔道協會理事、國際獅子會會長、總監。
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