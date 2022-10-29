防疫解封基層仍顧慮 彰化員林表揚幸福夫婦僅四成出席

彰化縣員林市一連兩年在晴雨球場，舉辦表揚結婚半世紀以上的幸福夫婦，今天市長游振雄向被表揚者及家屬道歉，但同時細數市民代表會提案和通過的社福政策，期待市民能過著今天表揚活動Slogan「雙雙對對，員林富貴，住在員林大富大貴」。

員林市人口數僅次於彰化市，結婚半世紀以上接受表揚的幸福夫婦對數眾多，分為今、明兩天參加，出動百果山high舞團及員林百果山國際獅子會各自協辦西、北區與東、南區的表揚活動，西、北區今天登場，預定162對出席，礙於家屬擔心被表揚長輩年紀都在70歲以上的防疫問題，實際65對參加。

受表揚的鑽石婚夫婦賴朝富、賴蘇滿，是員林市公所員工的熟面孔，原來賴朝富從公用事業單位退休後，退而不休到員林市公所當志工，數年前才真正「退休」在家享受天倫之樂，今天到場，市公所員工見到老友都很開心，給予滿滿祝福。

市長游振雄先向被表揚的幸福夫婦和家屬道歉，市公所因疫情一連兩年到晴雨球場舉辦表揚活動，雖沒華麗禮堂，但獎牌、禮品、禮券與幸福家庭合影照片一樣都不少。游振雄表示，俗語說「百年修得共枕眠」，白頭偕老是很難得的緣分，希望透過活動讓兒孫共同見證他們堅貞的感情。

游振雄說，員林市在市代會主席賴東位及各位市代的協助下，通過生育津貼從每胎6千元到生雙胞胎3萬元，明年重陽敬老禮金提高到每人1千元，期待市民能定居幸福員林「大富大貴」。