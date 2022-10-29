彰化溪湖五星農產有四星盛產 吃在當季最健康

彰化縣溪湖鎮五星農產品是哪幾種？今天「2022羊葡小鎮五星農產有購讚」現場展示之外，還供應數以百份特色小吃，五星農產品之中有「四星」進入盛產季，縣政府和溪湖鎮公所、鎮農會建議民眾吃在當季最健康。

外界對溪湖鎮的印象停留在羊肉爐，為了打開五星農產品的知名度，鎮公所在西環路的未來公車轉運站舉辦活動，近50個攤位展售青農種植的蔬果，手工藝品和點心等特色產品，而飽受批評的豬糞尿轉化為沼渣沼液，種出有機農產設專區展示，讓民眾見識「農廢變黃金」的神奇成果。

縣長王惠美、副縣長洪榮章、鎮長黃瑞珠和鎮民代表會主席邱鳳蘭、劉晚玉、楊隆芳、楊舒萍、黃盡春等人，到場賣力行銷五星農產品，活動除了上菜秀，黃瑞珠等人現場表演高麗菜封、青蔥培根卷的作法，民眾排隊拿到美食品嘗（抵用）券，美食當前早就飢腸轆轆，鎮公所準備數百份使用五星農產品中的四星農產品（目前不是巨峰葡萄產季），製作高麗菜炒麵、單炒花椰菜、韭菜花炒甜不辣、粉蔥炒豬肉，不到半小時分送一空。

鎮長黃瑞珠表示，溪湖鎮的巨峰葡萄、溪湖粉蔥、韭菜花、高麗菜與花椰菜，產量在全縣名列前茅，一直都是溪湖「羊（羊肉爐）葡（巨峰葡萄）小鎮的寶藏，縣政府和鎮公所首次結合和行銷這五種農產品，透過現場料理及品嘗以提高民眾的購買意願，進而發展地方觀光。