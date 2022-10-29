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彰化溪湖五星農產有四星盛產 吃在當季最健康
彰化縣溪湖鎮五星農產品是哪幾種？今天「2022羊葡小鎮五星農產有購讚」現場展示之外，還供應數以百份特色小吃，五星農產品之中有「四星」進入盛產季，縣政府和溪湖鎮公所、鎮農會建議民眾吃在當季最健康。
外界對溪湖鎮的印象停留在羊肉爐，為了打開五星農產品的知名度，鎮公所在西環路的未來公車轉運站舉辦活動，近50個攤位展售青農種植的蔬果，手工藝品和點心等特色產品，而飽受批評的豬糞尿轉化為沼渣沼液，種出有機農產設專區展示，讓民眾見識「農廢變黃金」的神奇成果。
縣長王惠美、副縣長洪榮章、鎮長黃瑞珠和鎮民代表會主席邱鳳蘭、劉晚玉、楊隆芳、楊舒萍、黃盡春等人，到場賣力行銷五星農產品，活動除了上菜秀，黃瑞珠等人現場表演高麗菜封、青蔥培根卷的作法，民眾排隊拿到美食品嘗（抵用）券，美食當前早就飢腸轆轆，鎮公所準備數百份使用五星農產品中的四星農產品（目前不是巨峰葡萄產季），製作高麗菜炒麵、單炒花椰菜、韭菜花炒甜不辣、粉蔥炒豬肉，不到半小時分送一空。
鎮長黃瑞珠表示，溪湖鎮的巨峰葡萄、溪湖粉蔥、韭菜花、高麗菜與花椰菜，產量在全縣名列前茅，一直都是溪湖「羊（羊肉爐）葡（巨峰葡萄）小鎮的寶藏，縣政府和鎮公所首次結合和行銷這五種農產品，透過現場料理及品嘗以提高民眾的購買意願，進而發展地方觀光。
值得一提的是，2022羊萄小鎮五星農產有購讚活動的場地將作為公車西環轉運站，興建案完成細部設計，近日上網招標，縣政府和溪湖鎮公所都希望各公車車站從車水馬龍的員鹿路移到西環路，轉運站完工啟用後，將規畫空間展售溪湖農特產品，成為溪湖的觀光旅遊櫥窗。
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