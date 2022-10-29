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南投健行節上千人挑戰七彩吊橋 還可品嘗烤大豬

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣行節今天在信義鄉雙龍瀑布舉行，吸引上千名遊客參與，欣賞沿途吊橋和瀑布美景。圖／南投縣政府提供
南投縣行節今天在信義鄉雙龍瀑布舉行，吸引上千名遊客參與，欣賞沿途吊橋和瀑布美景。圖／南投縣政府提供

南投健行節今天在信義鄉雙龍七彩吊橋步道健登場，吸引全國各地上千民眾參加，一路欣賞布農文化意象，遠眺氣勢磅礡的雙龍瀑布，品嘗原鄉美食，DIY手作專屬的馬吿香芬，樂享健康美好的假日，也讓身心充分讓大自然洗滌，更加充滿活力。

南投縣長林明溱上午在信義鄉雙龍國小主持開幕儀式，與縣議員全文才、信義鄉長全志堅一起鳴槍開跑，上千名民眾，魚貫出發。

今天南投縣秋高氣爽，涼風徐徐，沿路欣賞高山美景，遊客都相當開心，步伐更有力輕盈。民眾依序經達瑪勞翁民宿、票亭兩處補給站集章，從七彩吊橋至瀑布景觀平台折返，全程近5公里，往返時間約2.5小時。縣府也在雙龍國小提供原住民烤大豬讓遊客體驗原鄉美味。

來自台中市的許先生說，原本就想帶家人到山上走走，補充體力元氣，聽說南投有健行節活動，也帶著孩子一起參加，還可欣賞雙龍瀑布和七彩吊橋美景，現場也安排原鄉布農文化，原民美食，DIY馬吿香氛，在健身之餘，也和家人共度溫馨又有趣味的假日時光。

林明溱說，為鼓勵全民運動，促進國民健康，南投縣政府這幾年建設清境高空觀景步道、撼龍步道、雙龍瀑布七彩吊橋步道、瑞龍瀑布步道等多條觀光休閒步道，帶動健行風潮。雙龍瀑布原有吊橋因桃芝颱風毀損，縣府籌措經費興建全台最美、最長的七彩吊橋步道，開放迄今3年多，已吸引逾40萬人次休閒旅遊，縣府也設置了短程博愛接駁車，協助腳力不好的老人小孩接送服務。

南投健行節第3梯次將在竹山瑞龍瀑布舉行，步道設施完善，景色優美、適合全齡健行，機會難得，歡迎民眾闔家踴躍報名。

南投縣觀光處表示，去年健行節首度舉辦，便在「南投好好玩」平台熱烈回響。縣府也邀請雄獅旅遊及台觀觀巴士規劃套裝行程推廣南投步道旅遊，只要參加任何1場健行，就能加碼抽排汗衫，參加2場以上，加碼抽日月潭映涵渡假飯店平日住宿券。

南投縣行節今天在信義鄉雙龍瀑布舉行，吸引上千名遊客參與，欣賞沿途吊橋和瀑布美景。圖／南投縣政府提供
南投縣行節今天在信義鄉雙龍瀑布舉行，吸引上千名遊客參與，欣賞沿途吊橋和瀑布美景。圖／南投縣政府提供

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