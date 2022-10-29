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彰化縣童軍大露營首度移師溪州 目標邁向全國

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美關心第一次移到溪州公園舉辦的全縣童軍大露營。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美關心第一次移到溪州公園舉辦的全縣童軍大露營。圖／縣府提供

彰化縣迎接建縣300年，以「活力童軍 光耀彰化」為主題，首度移師溪州公園舉辦彰化縣各級童軍聯合大露營，活動克服500名童軍的沐浴、如廁等問題，今天中午圓滿落幕，但地方人士認為全國最佳的露營區出租給民間經營，公益活動找不到良好場所辦理，並非明智之舉。

全縣童軍大露營昨、今兩天在溪州公園盛大舉辦，共有幼童軍四團、各級學校童軍與行義童軍十團、羅浮志工等500人參加，大露營正式登場前已辦理多項競賽考驗童軍的野外互助求生能力，昨天童軍分站和闖關活動融合防災教育、童軍技能、探涉拓荒、專科考驗、生態保育、體能活動、創意隊呼等主題，今天大會師和校閱，中午閉幕。這次大露營活動經驗將作為爭取全國童軍大露營的參考。

縣長王惠美前往關心童軍，並認為童軍活動能訓練孩子學習及運用各種技能迎向挑戰、解決問題，不僅增進進取心、榮譽感，也能強化童軍夥伴之間的情誼，學習到平日課堂上學不到的知識，知行合一，學以致用。在身心上獲得全方位的均衡發展，成為具備好品格，樂於行善、服務社會的好公民。

地方人士指出，社頭清水岩是全國場地最大也最佳的童軍露營區，縣政府出租給民間營業，民眾失去可以每天免費健走的地方，軍童也被迫移到溪州公園舉辦活動，溪州公園的廁所及汙水處理量有限，更沒沐浴設備，縣政府出租社頭清水岩沒得到感謝和肯定，童軍活動搬家必須花錢租用多項設施，設法處理暴增的汙水，徒增困擾。

彰化縣童軍會總幹事謝格倫說，全縣童軍大露營第一次到溪州公園舉辦，溪州公園環境很好，雖有挑戰性，但在縣政府相關單位的協助之下，克服沐浴、廁所等問題，童軍本來就是要順應環境解決和處理問題，這次大露營累積良好經驗，日後到別處辦理活動也能順利。

彰化縣童軍大露營舉辦分站教育和闖關遊戲。圖／縣府提供
彰化縣童軍大露營舉辦分站教育和闖關遊戲。圖／縣府提供

露營區 沐浴

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