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台中沙鹿南勢溪遭排放藍色廢水 中市府上游追查揪出「原因」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市沙鹿區南勢溪洗衣亭上游涵洞疑遭排放藍色廢水，環保局派員前往勘查。圖／台中市環保局提供
台中市沙鹿區南勢溪洗衣亭上游涵洞疑遭排放藍色廢水，環保局派員前往勘查。圖／台中市環保局提供

台中市沙鹿區南勢溪洗衣亭上游涵洞疑遭排放藍色廢水，環保局接獲檢舉後派員前往勘查，到場時涵洞雖已無藍色廢水排出，但往上游追查，查獲業者清洗粉刷工具未妥善處理剩餘殘漆，使含漆廢水流入南勢溪造成污染，環保局將依水污染防治法第30條規定，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並要求業者改善。

環保局表示，中市府接獲檢舉，沙鹿區南勢溪洗衣亭上游涵洞疑遭排放藍色廢水，稽查人員到場抽絲剝繭，循暗渠往上游追查污染源，查獲上游社區進行籃球場整修及地面粉刷作業，業者於粉刷作業完成清洗工具時，未妥善處理粉刷地面殘餘的藍色漆料，以致殘漆隨廢水排放污染水體。

環保局指出，粉刷作業後，空罐內常有殘漆，建議以木屑、報紙及乾燥碎布吸附殘餘漆料後，置於適當容器中，再由合法的廢棄物處理業者處置，避免直接清洗造成水體污染。

為維護台中市河川水體品質，市府「宣導與稽查並重」，如查獲惡意排放廢水等重大違規情事將依法嚴懲，民眾若發現水色異常或事業偷排廢水，可撥打0800-066666免付費電話或環保局報案專線04-23280380檢舉，環保局將派員儘速前往查處。

業者粉刷作業完成清洗工具時，未妥善處理粉刷地面殘餘的藍色漆料，以致殘漆隨廢水排放污染水體。圖／台中市環保局提供
業者粉刷作業完成清洗工具時，未妥善處理粉刷地面殘餘的藍色漆料，以致殘漆隨廢水排放污染水體。圖／台中市環保局提供

台中市 廢棄物

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